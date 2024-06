Sing meinen Song, ... TV-Tipps am Dienstag

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Gastgeber Johannes Oerding mit Sängerin Joy Denalane. (cg/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 06:01 Uhr

Bei "Sing meinen Song" (VOX) bietet Sängerin Joy Denalane ihre Lieder zum Tausch an. In "In aller Freundschaft" (Das Erste) hilft Dr. Ina Schulte einer Frau mit Herzfehler. Außerdem zeigt das ZDF die Doku "Deutschlands Doppelsieg - Die Fußball-WM 1974".

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Musikshow

Joy Denalane, Deutschlands Soul-Stimme Nummer 1, begeistert seit 25 Jahren ihre Fans mit ihrer einzigartigen Mischung aus englisch- und deutschsprachigen Titeln. In der siebten Folge von "Sing meinen Song" interpretieren andere Musiker ihre Hits neu und berühren mit politischen und emotionalen Songs. Ein Duett mit ihrem Mann Max Herre und ein krönender Abschluss von Emilio machen den Abend perfekt.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Alles kann so schnell vorbei sein, Krankenhausserie

Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) muss Geld verdienen und kommt zurück an die Sachsenklinik. Begleitet wird sie von Sally (Friederike Linke), einer Schulfreundin. Plötzlich bekommt Sally keine Luft mehr. Die Untersuchung offenbart, dass sie einen angeborenen Herzfehler hat. Bislang hat er sie nicht beeinträchtigt, aber jetzt ist Sally im vierten Monat schwanger und ihr Herz zu schwach, um Mutter und Kind ausreichend zu versorgen. Es scheint nur eine Lösung zu geben: Sally muss das Kind abtreiben, um ihr eigenes Leben zu retten. Ina leidet mit ihr und beschließt, die erzwungene Abtreibung nicht einfach hinzunehmen.

20:15 Uhr, ZDF, Deutschlands Doppelsieg – Die Fußball-WM 1974, Doku

Sommer 1974: Die bundesdeutsche Fußballnationalmannschaft verliert bei der WM im eigenen Land ausgerechnet gegen die DDR – und triumphiert dann doch im Finale gegen die Niederländer. Ein deutsch-deutscher Doppelsieg, dessen Geschichte erstmals aus einer 360-Grad-Perspektive erzählt wird, mit dem Höhepunkt des bundesdeutschen Titels. Unbekanntes Filmmaterial zeigt die drei Teams während der gesamten Weltmeisterschaft – auch hinter den Kulissen.

20:15 Uhr, kabel eins, Legend of Tarzan, Action-Abenteuer

Es sind viele Jahre vergangen, seit Tarzan (Alexander Skarsgård) den afrikanischen Dschungel verlassen hat. Nun bekommt er vom britischen Parlament das Angebot, als Sonderbotschafter für Handelsfragen in den Kongo zu fahren. Er ahnt nicht, dass er als Mittel zum Zweck benutzt wird, denn Captain Leon Rom (Christoph Waltz) möchte Tarzans Heimat aus Habgier und Rache ausbeuten.

20:15 Uhr, 3Sat, Neben der Spur: Sag, es tut dir leid, Krimi

Ein junges Mädchen wird tot an den Elbstrand gespült. Ihre Füße sind blutig, sie ist völlig abgemagert und muss Schreckliches durchgemacht haben. Anna (Marie Leuenberger) übernimmt den Fall allein, da Ruiz (Juergen Maurer) fieberhaft den Mörder eines grausam getöteten Ehepaares sucht. Er steckt in einer Sackgasse, denn der einzige Zeuge, Andreas Schaller, ist psychisch krank und will nicht reden. Joe (Ulrich Noethen) soll helfen, ihn zu einem Geständnis zu bewegen, als der Fall um das junge Mädchen eine ungeheure Wendung nimmt.