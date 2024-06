Sing meinen Song, Nachtschicht, ... TV-Tipps am Dienstag

SpotOn News | 11.06.2024, 06:01 Uhr

Bei "Sing meinen Song" (VOX) stehen die Duette an. Die Ermittler von "Nachtschicht" (ZDFneo) werden mit einem spektakulären Geldraub konfrontiert. In "Blade Runner 2049" (NITRO) ist Ryan Gosling als Replikantenjäger unterwegs.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Musiksession

Beim Duette-Abend der Staffel singen die Künstler gemeinsam ausgewählte Duette, die von den Original-Interpreten in einer neuen Version gesungen werden müssen. Der Abend beginnt mit energiegeladenen Auftritten von Joy Denalane und Tim Bendzko, gefolgt von emotionalen Darbietungen von Johannes Oerding und Eko Fresh sowie von Eva Briegel und Sammy Amara. Der Höhepunkt des Abends ist das Duett zwischen Eva Briegel und Joy Denalane.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nachtschicht: Cash & Carry, Krimi

Eine Einkaufsstraße wird gesperrt, mitten in der Nacht. Autos werden umgeleitet. Auch ein Streifenwagen. Kein Problem. Eigentlich. Allerdings sitzt heute Harry Tönnies (Benno Fürmann) in dem Wagen – er ahnt sofort, dass die Sperrung nicht angemeldet ist. Er verlangt Auskunft vom "Mann vom Straßenverkehrsamt", der Balou (Klismann Lefaza Jovete) heißt und keineswegs vom Amt ist, sondern der Komplize von Norman. Der hockt nahebei in einem Gabelstapler, reißt einen Geldautomaten aus der Wand und lädt ihn auf einen Kleinlaster. Dann rennt Balou los, springt in den Laster und sie rasen davon. Harry und seine Partnerin Milla (Friederike Becht) nehmen die Verfolgung auf.

20:15 Uhr, ZDF, Das letzte Tabu, Doku

Schwer vorstellbar, aber wahr: Nach aktuellen Schätzungen sind von weltweit 500.000 aktiven männlichen Fußballprofis unter zehn offen homosexuell. Während in anderen Lebensbereichen Homosexualität heute kaum noch eine Rolle spielt, scheint das Thema im Profifußball komplett tabu zu sein. Der Dokumentarfilm "Das letzte Tabu" lässt neben Thomas Hitzlsperger diejenigen ihre ganz persönliche Geschichte erzählen, die genau dieses Tabu gebrochen haben.

20:15 Uhr, NITRO, Blade Runner 2049, Science-Fiction

Mit dem neuen Replikantenmodell "Nexus 9" kommt auch die "Blade Runner"-Einheit des LAPD wieder zum Einsatz, die alte und nicht zugelassene Replikanten auf der Erde aufspürt und eliminiert. Zu dieser Spezialeinheit gehört auch K (Ryan Gosling), der bei einem seiner Einsätze auf ein dunkles Geheimnis stößt. Die Spur führt ihn zu Ex-Blade-Runner Rick Deckard (Harrison Ford), der vor 30 Jahren spurlos aus Los Angeles verschwand.

20:15 Uhr, 3Sat, Neben der Spur: Erlöse mich, Thriller

Der Psychiater Dr. Joe Jessen (Ulrich Noethen) muss sich nicht nur mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er jüngst einen Menschen erschossen hat. Auch seine Parkinson-Erkrankung macht ihm weiterhin schwer zu schaffen. Als dazu noch seine Praxis von einem Einbrecher verwüstet wird, scheint Joes mühsam aufrechterhaltene Fassade endgültig zu zerbröckeln. Dann aber entdeckt er, dass bei dem Einbruch eine Patienten-Akte gestohlen wurde – die von Milena Lorenz (Anna Bederke), einer jungen Frau, deren Ehemann vor einem halben Jahr spurlos verschwand.