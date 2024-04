Mord mit Aussicht, Mensch Merz!, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht: Furcht und Schrecken": Heino Fuß (Sebastian Schwarz, l.), Marie Gabler (Katharina Wackernagel, m.) und Jenny Dickel (Eva Bühnen, r.) begutachten die Unfallstelle, an der Ewald Schlichtings Grill gerade explodiert ist. (cg/spot)

SpotOn News | 16.04.2024, 06:00 Uhr

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) wird ein unliebsamer Mieter tot in einer Badewanne gefunden. Das ZDF zeigt die Doku "Mensch, Merz!" über den CDU-Chef und bei RTL startet eine neue Staffel von "Bauer sucht Frau International".

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Furcht und Schrecken, Krimiserie

Marie Gabler (Katharina Wackernagel) ist unfreiwillig in Hengasch geblieben und muss erstmal damit klarkommen, dass der Haussegen in der Polizeiwache schief hängt. Kollege Fuß (Sebastian Schwarz), der gerne Dienststellenleiter geworden wäre, sorgt für angespannte Stimmung und Nachwuchspolizistin Jenny Dickel (Eva Bühnen) versucht tapfer zu deeskalieren. Auch möchte Marie aus ihrem Chalet ausziehen, aber die Hengascher reißen sich nicht darum, die immer noch fremde Kommissarin zu beherbergen. Als Frau Runkelbach (Friederike Frerichs) ihr schließlich die Wohnung eines unliebsamen Mieters zeigt, liegt der Mann tot in der Badewanne.

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Merz!, Doku

Als neuer Parteivorsitzender, Fraktionschef der Union und Oppositionsführer im Bundestag hat Friedrich Merz eine Schlüsselposition erreicht. Mit der Möglichkeit, Kanzler zu werden, stellt sich die Frage, ob er das Potenzial dazu hat. Er steht unter dem Druck, unterschiedliche Wählergruppen zu gewinnen und gleichzeitig die Partei von der AfD abzugrenzen. Die Dokumentation untersucht die Richtung, in die Merz die CDU lenken möchte, und seine leitenden Prinzipien.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

Inka Bause lädt erneut zur weltweiten Suche nach Liebe und Partnerschaft ein. Dieses Mal stellen sich Bauern und Bäuerinnen aus verschiedenen Ecken der Welt vor, die bereit sind, sich auf das Wagnis der Liebe einzulassen und ihre Seelenverwandten zu finden. Von tropischen Bananenplantagen bis zu heimischen Gemüsegärten – die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen gespannt sein, wo die Liebe als nächstes erblüht.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas treten in einem direkten Wettkampf gegen ihren Sender an, um sich gegen das gesamte ProSieben-Netzwerk zu beweisen. Der Sender bestimmt dabei die Gegner und die Herausforderungen. Wenn Joko und Klaas siegen, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit zur eigenen Gestaltung. Verlieren sie, müssen sie sich den Anforderungen von ProSieben unterwerfen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesenwut, Krimi

Ein Fischer findet eine Leiche im Wattenmeer. Zur gleichen Zeit werden einer Zeitungsredaktion biologische Kampfstoffe zugespielt. Die Situation spitzt sich zu, als die Gefahr einer Vergiftung des Trinkwassers in Ostfriesland droht. Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) nimmt die Ermittlungen auf und erkennt einen möglichen Zusammenhang zwischen den Ereignissen. Im Zuge dessen gerät Ubbo Heide (Kai Maertens), ihr ehemaliger Vorgesetzter, in den Fokus der Untersuchungen, wobei seine Rolle noch zu klären ist.