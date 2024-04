Sing meinen Song, Mord mit Aussicht, ... TV-Tipps am Dienstag

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Eva Briegel, Eko Fresh, Joy Denalane, Johannes Oerding, Sammy Amara, Emilio und Tim Bendzko (v.l.). (cg/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 06:01 Uhr

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (VOX) geht in eine neue Staffel. In "Mord mit Aussicht" (Das Erste). taucht ein Toter unter Maibäumen auf. Das ZDF zeigt die Doku "Mensch Pistorius!" über den Verteidigungsminister.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Musiksession

Der Popmusiker und Liedermacher Johannes Oerding führt zum vierten Mal als Moderator die elfte Staffel von "Sing meinen Song" an. Erstmals 2019 als Teilnehmer dabei, vereint er diesmal Musiker wie Eva Briegel von "Juli", die Soul-Künstlerin Joy Denalane, den Rapper Eko Fresh, Sammy Amara von "Broilers", den Popmusiker Emilio und den Singer-Songwriter Tim Bendzko, um bekannte Hits neu zu interpretieren.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker, Krimiserie

In Hengasch versuchen Mehmet (Cem Ali Gültekin) und Arthur (Felix Vörtler), den Dorfbräuchen neues Leben einzuhauchen, was jedoch schiefgeht. In Jennys (Eva Bühnen) Garten tauchen nicht nur zahlreiche liebevoll dekorierte Maibäume auf, sondern auch eine Leiche. Marie (Katharina Wackernagel) nimmt die Maibaumsteller ins Visier und startet die Verhöre, während sie gleichzeitig Jenny schützt, die von der Aufmerksamkeit überwältigt ist. Eine Radiosendung über Jenny bringt neue Wendungen in Maries Untersuchungen.

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Pistorius!, Doku

Boris Pistorius, Verteidigungsminister und einer der derzeit populärsten deutschen Politiker, steht im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Trotz Herausforderungen wie einer schwächelnden Bundeswehr, dem Konflikt an der Grenze Europas und kontroversen Waffenlieferungen in die Ukraine, bleibt er entschlossen. Der 64-jährige Osnabrücker wird für seine pragmatische Art und seine deutlichen Aussagen geschätzt. Er plädiert für einen "Mentalitätswechsel" und strebt an, die Bundeswehr kampfbereit zu machen.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas stellen sich einem direkten Wettbewerb mit ihrem Sender ProSieben, um sich in verschiedenen Herausforderungen, die der Sender festlegt, zu messen. Gewinnen sie, gewährt ihnen der Sender 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung. Bei einer Niederlage müssen sie sich jedoch den Forderungen des Senders beugen.

20:15 Uhr, kabel eins, Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth, Sci-Fi-Abenteuer

Eines Tages wacht Thomas (Dylan O'Brien) in einem Aufzug auf, ohne sich an sein bisheriges Leben erinnern zu können. Eine Gruppe von Jugendlichen empfängt ihn – wie er können sie sich alle nicht daran erinnern, wer sie sind. Thomas stellt fest, dass sie sich in einem lebensbedrohlichen Labyrinth befinden, dessen Wände sich verschieben, und in dem gefährliche Kreaturen lauern. Gemeinsam versuchen sie, aus dem Irrgarten zu fliehen.