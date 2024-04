Sing meinen Song, Mord mit Aussicht, ... TV-Tipps am Dienstag

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Sänger Tim Bendzko. (cg/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 06:00 Uhr

Bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (VOX) steht Sänger Tim Bendzko im Mittelpunkt. In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) gerät Marie Gabler zwischen zwei rivalisierende Fußballclubs. Bei "Bauer sucht Frau International" (RTL) hoffen Landwirte auf die große Liebe.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Musiksession

Die Musik-Event-Reihe ist mit der 11. Staffel zurück und sieben Künstler wollen es sich nicht nehmen lassen, mitzufeiern und dem Format ihren musikalischen Stempel aufdrücken. Johannes Oerding führt erneut als Gastgeber durch die Tauschkonzert-Abende. Heute dreht sich alles um den Sänger Tim Bendzko.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Die Bestechlichen, Krimiserie

Marie (Katharina Wackernagel) fühlt sich in ihrem aktuellen Wohnort nicht wohl, und selbst das Angebot von Gisbert (Kai Schumann), in sein neu renoviertes Gesindehaus zu ziehen, lässt sie zögern. Eine willkommene Ablenkung bietet der Fund einer Leiche im Heuballen auf dem Grundstück von Müller Schlichting (Roland Riebeling). Der Tote ist Albert Appel, der zusammen mit seinem Bruder einen heruntergekommenen Bauernhof führt und als Schiedsrichter in der Regionalliga tätig ist. Maries Untersuchungen ziehen sie tief in die Fußballwelt hinein, wo sie auf zwei verfeindete Clubs stößt, die von geschiedenen Ehepartnern geleitet werden.

20:15 Uhr, ZDF, Habeck contra Lindner: Ziemlich beste Gegner, Doku

Zwei Männer, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Robert Habeck und Christian Lindner. Gezwungen, zusammenzuarbeiten, gefangen im Dauerzoff, getrieben von ihren Parteien. Wer sind sie? Wohin steuern sie? Der passionierte Sportwagenfahrer und der sensible Kinderbuchautor. Der eine Finanzminister, der andere Wirtschaftsminister. Sie müssen regieren, sie sollen kooperieren. Doch wie kann das gehen – bei gegensätzlichen Charakteren und unterschiedlichen Standpunkten?

20:15 Uhr, kabel eins, Maze Runner – Die Auserwählten in der Brandwüste, Sci-Fi-Jugendabenteuer

Nachdem Thomas (Dylan O'Brien) und seine Gruppe aus dem Labyrinth entkommen sind, finden sie sich in einer ominösen Einrichtung namens WCKD wieder, wo ihnen Sicherheit versprochen wird. Doch Thomas hegt Misstrauen. Bald erfährt er von einer Widerstandsgruppe, die sich in der Brandwüste niedergelassen hat. Zusammen mit seinen Freunden bricht er aus dem Komplex aus und schließt sich den Widerstandskämpfern an, um sich gegen WCKD zur Wehr zu setzen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

Inka Bause präsentiert eine weitere Staffel der weltweiten Liebessuche in "bauer sucht frau international". Bauern und Bäuerinnen aus aller Welt sind bereit, sich auf das Abenteuer Liebe einzulassen und ihre Seelenverwandten zu finden. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, an welchen exotischen und heimischen Orten von Bananenplantagen bis Gemüsegärten diesmal romantische Geschichten entstehen.