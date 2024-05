Mord mit Aussicht, Sing meinen Song, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht: Akte Waschbär": Marie (Katharina Wackernagel, l.), Heino (Sebastian Schwarz) und Jenny (Eva Bühnen) beobachten die ankommenden Gäste einer Kuschelparty. (cg/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 06:01 Uhr

In "Mord mit Aussicht: Akte Waschbär" (Das Erste) wird ein Toter in einem Fellkostüm gefunden. Die Stars bei "Sing meinen Song" (VOX) lassen den Rapper Eko Fresh musikalisch hochleben. In "Nachtschicht: Ladies First" (ZDFneo) hat es ein Mörder auf Comedians abgesehen.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Akte Waschbär, Krimi

Auf der Landstraße entdeckt Jenny (Eva Bühnen) einen Wildunfall mit Fahrerflucht. Nur dass es sich bei diesem toten Waschbären um einen Mann handelte, bekleidet mit einem Fellkostüm. Paul Schönfelder gesteht überraschend seine Beteiligung, macht aber einen Rückzieher, als er erfährt, dass es einen Menschen getroffen hat. Der Tote Patrick Peschel hatte an Kuschelpartys teilgenommen, diskreten Veranstaltungen in einer Villa, die den Teilnehmern anonyme Nähe zusichern. Als Marie (Katharina Wackernagel) dort verdeckt im Fellkostüm ermitteln will, kuschelt Heino (Sebastian Schwarz) begeistert mit, während sich Jenny empört verweigert. Sie stoßen nicht nur auf Neid und Konkurrenz in dem Zirkel, sondern finden auch eine Verbindung zu Schönfelder.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Musiksession

Bei "Sing meinen Song" zeigt Eko Fresh seine Vielseitigkeit als Künstler und setzt sich für politische Themen ein. Zusammen mit anderen Künstlern interpretiert er Songs über Gewalt gegen Frauen, die Bedeutung von Wahlen und die Geschichte der Gastarbeiter in Deutschland. Seine positive Einstellung zum Leben und sein Engagement für ein Miteinander in der Gesellschaft machen ihn zu einem Liebling der Teilnehmer.

20:15 Uhr, ZDF, ALDI: Die Insider, Doku

ALDI wirbt mit Aktionen und satten Rabatten von bis zu 40 Prozent. Doch spart der Kunde wirklich so viel bei seinem Einkauf? Oder steckt dahinter ein Trick, der die Ersparnisse höher erscheinen lässt? Mit gezielten Tiefpreisen, wie Kaffee für unter vier Euro, beeinflusst ALDI nicht nur die Konkurrenz, sondern den gesamten Markt. Auch die Rosen gibt es für 1,99 Euro an der Discounterkasse. Doch welchen Preis müssen Farmarbeiter in Afrika bei der Ernte zahlen? Einblicke von vier Insidern, die genau wissen, wie das Unternehmen arbeitet.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nachtschicht: Ladies First, Krimi

In einer kalten Winternacht geschieht ein spektakulärer Autounfall. Im Straßengraben hängt der nagelneue Sportwagen von Jacky Herbst (Jürgen Vogel), einem erfolgreichen Entertainer und Comedian, ein pseudofeministischer Macho. Das andere Unfallauto ist ein 20 Jahre alter Kleinwagen, der Emma Graf (Nora Waldstätten), einer alleinerziehenden Mutter gehört. Als Hauptkommissar Erichsen (Armin Rohde) und sein Kollege Kruse (Christoph Letkowski) eintreffen, lässt Herbst eine Bombe platzen: er behauptet, es sei auf sie geschossen worden. Oben auf der Brücke habe er den Sniper gesehen. Ein überzogener Witz des durchgeknallten Comedian?

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

Inka Bause präsentiert eine weitere Staffel der weltweiten Liebessuche in "bauer sucht frau international". Bauern und Bäuerinnen aus aller Welt sind bereit, sich auf das Abenteuer Liebe einzulassen und ihre Seelenverwandten zu finden. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, an welchen exotischen und heimischen Orten von Bananenplantagen bis Gemüsegärten diesmal romantische Geschichten entstehen.