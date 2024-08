Kamala Harris, Die Unbeugsame, ... TV-Tipps am Dienstag

"Kamala Harris - Die erste Frau im Weißen Haus?": Kamala Harris tritt bei der US-Präsidentenwahl im November gegen Donald Trump an. (cg/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 06:01 Uhr

Das ZDF zeigt die Doku "Kamala Harris - Die erste Frau im Weißen Haus?". Natalie Portman greift im Western "Die Unbeugsame - Jane Got a Gun" (Tele 5) zur Waffe. In "Bis zum letzten Tropfen" (3Sat) kämpft Sebastian Bezzel als Bürgermeister um die Zukunft seines Dorfes.

20:15 Uhr, ZDF, Kamala Harris – Die erste Frau im Weißen Haus?, Doku

Kamala Harris hat für eine Überraschung gesorgt: Nachdem Joe Biden seinen Rückzug als Präsidentschaftskandidat bekanntgegeben hatte, gelang es Harris in nur wenigen Stunden, die gesamte demokratische Partei hinter sich zu vereinen. Ihre Kandidatur hat eine Welle der Begeisterung ausgelöst, wie sie in der US-Politik lange nicht mehr zu sehen war. Wer ist diese neue Hoffnungsträgerin der Demokraten? Wie konnte sie sich trotz einer durchwachsenen Amtszeit als Vizepräsidentin zur Spitzenkandidatin entwickeln? Und mit welchen Strategien will sie Donald Trump besiegen, der sie als Kommunistin und Bedrohung für Amerika diffamiert?

20:15 Uhr, Tele 5, Die Unbeugsame – Jane Got a Gun, Western

New Mexico, 1871: Jane (Natalie Portman) hat sich mit ihrem Mann Bill "Ham" Hammond (Noah Emmerich) eine kleine Farm aufgebaut und eine Familie gegründet. Ihre Vergangenheit ist jedoch von Dunkelheit geprägt: Nachdem ihr Verlobter Dan Frost 1864 nicht aus dem Bürgerkrieg zurückkehrte, machte sich Jane auf den Weg in den Westen. Dabei geriet sie in die Fänge von John Bishop (Ewan McGregor) und seiner Bande, die Frauen zur Prostitution zwingen wollten. Mit Hams Hilfe, der ebenfalls Teil der Gang war, gelang ihr die Flucht und der Neuanfang. Sieben Jahre später holt sie die Vergangenheit ein, denn die Bishops haben Ham aufgespürt.

20:15 Uhr, 3Sat, Bis zum letzten Tropfen, Heimatdrama

Martin Sommer (Sebastian Bezzel), der Bürgermeister von Lauterbronn, steht vor großen Herausforderungen. Das idyllische Städtchen im Taubertal leidet unter wirtschaftlicher Schwäche und ist stark von der Landwirtschaft abhängig. Mit jedem Bauernhof, der aufgibt, wächst Sommers Sorge um die Zukunft des Ortes. Da scheint das Angebot eines Getränkeunternehmens wie ein rettender Strohhalm, denn Lauterbronn verfügt über wertvolle Grundwasservorkommen. Doch unter den Bürgern formiert sich Widerstand gegen den Verkauf der Wasserrechte.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden, Realityshow

Während Marvel seine Avengers und DC seine Justice League hat, präsentiert RTL seine Dschungel-Legenden: Zum 20-jährigen Jubiläum von "IBES" kehrt das Dschungelcamp erstmals im Sommer zurück. In dieser speziellen Ausgabe treten 13 ehemalige Dschungel-Stars erneut an, um in Südafrika das Abenteuer Dschungelcamp zu erleben. Wer wird die spannenden Prüfungen meistern, emotionale Momente am Lagerfeuer durchstehen und echte Stärke beweisen?

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team – Die letzte Runde, Krimi

Die 17-jährige Jule (Kara Edenberg) wird auf der Straße von einem Auto angefahren und kämpft seither schwer verletzt um ihr Leben. War es ein Unfall mit Fahrerflucht oder ein gezielter Mordversuch? Eine Blutspur führt Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) vom Unfallort bis zu Ottos früherer Stammkneipe. Der Wirt Ralf Rosbach (Uwe Preuss), ein alter Bekannter von Otto, hatte Jule als Aushilfe beschäftigt. Gab es Streit zwischen den beiden?