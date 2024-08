Usedom-Krimi, Nightlife, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Usedom-Krimi: Schneewittchen": Annett Ludwig (Christina Große, r.) hat einen grausamen Fund gemacht. (hub/spot)

SpotOn News | 15.08.2024, 06:01 Uhr

Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) wird ein Jugendlicher tot unter einer Klippe gefunden. Zwei Berliner Barkeeper suchen in "Nightlife" (ZDF) die wahre Liebe. In der Dating-Show "Beauty & The Nerd" (ProSieben) treffen acht Beautys auf acht Nerds.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Schneewittchen, Krimi

Schulsekretärin Annett Ludwig (Christina Große) joggt entlang des Meeres und entdeckt unter einer steilen Klippe die Leiche eines Jugendlichen: Theo Jacobsen (Lasse Stadelmann), ein Schüler ihrer Schule. Der 17-Jährige war als unauffälliger Außenseiter bekannt. Karin Lossow (Katrin Sass) kennt Theo von der Handelsschule, an der sie während einer Projektwoche einen Kurs zu Rechtsfragen leitet. Zufällig wurde sie Zeugin eines Mobbing-Angriffs auf Theo, den Klassenbesten, und bot ihm ihre Hilfe an.

20:15 Uhr, ZDF, Nightlife, Komödie

Die besten Freunde Milo (Elyas M'Barek) und Renzo (Frederick Lau) leben als angesehene Barkeeper ein aufregendes Leben in Berlin, geprägt von zahlreichen Partys und wechselnden Liebschaften. Doch damit soll nun Schluss sein, da sie beide die wahre Liebe finden und ernsthafte Beziehungen eingehen wollen. Als Milo auf die Musikmanagerin Sunny (Palina Rojinski) trifft, scheint sein Traum wahr zu werden – wenn nur nicht Renzos illegale Aktivitäten dazwischenkommen würden.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Datingshow

Acht Nerds treffen auf acht Beautys: Wer taucht vollständig in die Welt des anderen ein? Die Beauty-Nerd-Paare treten auf Koh Samui (Thailand) gegeneinander an. Nur wer echten Teamgeist zeigt, kann das Siegertreppchen erreichen: Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Welches Paar meistert die lustigen Herausforderungen und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?

20:15 Uhr, VOX, Minions, Digitaltrickactionspaß

Es ist die Bestimmung der Minions, immer dem schlimmsten Bösewicht zu dienen. Leider haben die kleinen, treuen Helferlein nicht immer ein glückliches Händchen, den auserwählten Schurken am Leben zu halten. Nach Jahren vergeblicher Suche finden Stuart, Kevin und Bob in Scarlett Overkill, der ersten weiblichen Superschurkin, endlich ihren "neuen Meister". Die Lady beauftragt sie, die berühmten Kronjuwelen aus dem Buckingham Palace zu stehlen.

21:00 Uhr, arte, Mord im Mittsommer: Familiengeheimnisse, Krimireihe

Strömma Cement ist ein Familienunternehmen, das von Eva (Cecilia Nilsson) streng geführt wird. Als sie erkrankt, soll ihre Tochter Jonna (Agnes Hargne Wallander) einen wichtigen Verkauf abwickeln. Das führt zu einem Konflikt mit ihrem Bruder Sebastian (Hampus Hallberg), der als Geschäftsführer eingesetzt ist. Eva vertraut ihm jedoch nicht, da er spielsüchtig ist und hohe Schulden hat. Deshalb kontaktiert Sebastian heimlich den Immobilienunternehmer Wilhelm Bauer (Kjell Wilhelmsen). Staatsanwältin Nora Linde (Alexandra Rapaport) ermittelt gegen Bauer wegen Bilanzfälschung und Geldwäsche. Bauers Firma kauft billig Industriegrundstücke an der Küste und wandelt sie in Luxuswohnanlagen um. Doch dann wird Bauer plötzlich tot in seiner Villa aufgefunden.