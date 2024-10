LandKrimi, Marie fängt Feuer, ... TV-Tipps am Donnerstag

Der Mord in einem Kloster beschäftigt die Ermittler im "LandKrimi" (Das Erste). In "Marie fängt Feuer" (ZDF) gibt der Brand in einem Jugendzentrum Rätsel auf. Beim "1% Quiz" (Sat.1) testet Jörg Pilawa das Wissen der Deutschen.

20:15 Uhr, Das Erste, LandKrimi: Steirerschuld, Krimireihe

Die Studentin Lara Babic (Mariam Hage) beschäftigt sich im Kloster mit mittelalterlichen Schriften. Als sie tot auf einem Stundenblatt zum Gebot "Du sollst nicht töten!" entdeckt wird, beginnen die Ermittlungen in einem rätselhaften Mordfall. Denn die angehende Kunsthistorikerin ist nicht von selbst die Treppe in der Bibliothek hinuntergestürzt! Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz) verdächtigt alle im Kloster – vom Abt (Dietrich Hollinderbäumer) über den Prior (Harald Schrott) bis hin zum eigenartigen Pater Willibald (Klaus Huhle).

20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Herz über Kopf, Familienfilm

Maries (Christine Eixenberger) Team rettet bei einem Brand im Jugendzentrum ein Mädchen, das jedoch schwer verletzt wird. Wer trägt die Verantwortung und muss das Zentrum geschlossen werden? Aus Wut beschuldigt die Mutter des Mädchens, Elena (Antonia Bill), Tonis (Lisa Jopt) Ehefrau und Jugendbetreuerin, und droht, sie zu verklagen. Marie ist von Tonis Unschuld überzeugt und versucht, die Ursache des Feuers im Jugendzentrum zu ergründen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Quizmaster Jörg Pilawa prüft das Wissen der Deutschen: Wie gut schneiden die 100 Kandidat:innen im Studio im Vergleich zum Rest des Landes ab? Dafür werden zuvor repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer es schafft, die finale Frage zu beantworten, deren Antwort im Durchschnitt nur 1% der Deutschen weiß, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Escape Plan, Action

Der Experte für Gefängnisausbrüche, Ray Breslin (Sylvester Stallone), lässt sich in ein neues Hochsicherheitsgefängnis einschleusen, um dessen Ausbruchsicherheit für die CIA zu testen. Doch schon bald erkennt er, dass er in eine tödliche Falle geraten ist. Gemeinsam mit seinem Mitgefangenen Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger) muss er einen Plan entwickeln, um zu entkommen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Love Island VIP, Kuppelshow

Sonne, Sommer und heiße Flirts – bei "Love Island" dreht sich alles um die Suche nach dem idealen Partner. Auf einer traumhaften Insel kommen Singles zusammen, um die Liebe zu finden. Doch dieses Jahr gibt es eine besondere Neuerung: "Love Island" wird zur VIP-Edition. Anstelle unbekannter Singles ziehen nun prominente Teilnehmer:innen in die Villa, um ihr Liebesglück zu finden. Das Konzept bleibt gleich: Die Stars lernen sich in der Villa kennen und versuchen, das perfekte Paar zu bilden.