Zürich-Krimi, Markus Lanz, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz": In der Waffen-Testhalle konfrontiert Borchert (Christian Kohlund, l.) den Hersteller Robert Jürg (Nils Nelleßen). (cg/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 06:01 Uhr

In "Zürich-Krimi" (Das Erste) geraten ein Waffenfabrikant und seine Familie in Gefahr. Im ZDF blickt Markus Lanz mit prominenten Gästen aufs vergangene Jahr zurück und auf VOX versucht der "Grinch", Weihnachten zu stehlen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz, Krimi

Der mächtige Zürcher Waffenfabrikant Gessler (Stephan Kampwirth) ist sich bewusst, dass er und seine 18-jährige Tochter Zoe (Carla Hüttermann) ständig in Gefahr schweben. Als eines Nachts jemand in ihre streng gesicherte Luxusvilla einbricht, sucht Zoe Schutz im Panic-Room. Am nächsten Tag wird Gesslers Bodyguard Lösch (Anton Rubtsov) tot in einer Hackerlounge entdeckt. Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) wird mit einem komplexen Fall konfrontiert. Dabei beschäftigen ihn auch die tragischen Ereignisse um die Geiselnahme von Gesslers Sohn und den Tod von dessen Frau, bei denen die Polizei schwerwiegende Fehler machte. Borchert (Christian Kohlund) und Dominique (Ina Paule Klink) geraten als Anwälte des unter Verdacht stehenden Hackers Daniel (Jonathan Lade) in den Fokus. Dieser will ein millionenschweres Waffengeschäft sabotieren.

20:15 Uhr, ZDF, Markus Lanz – Das Jahr 2024, Show

Markus Lanz lässt zusammen mit Gästen – sowohl Prominenten als auch weniger bekannten Personen – die Ereignisse des Jahres 2024 Revue passieren. Dabei stehen Menschen und ihre Erlebnisse im Mittelpunkt, um die Entwicklungen in Gesellschaft, Politik, Kultur, Sport und Musik zu beleuchten und zu hinterfragen. Mit Hilfe von Einspielfilmen werden die Ereignisse reflektiert und die Gäste sowie ihre Geschichten vorgestellt.

Video News

20:15 Uhr, VOX, Der Grinch, Animationskomödie

Der Grinch wohnt mit seinem Hund Max in den Bergen. Am Fuße dieser Berge leben die Whos, die Weihnachten mit großer Begeisterung feiern. Der Grinch hingegen hasst das Fest und möchte den Whos die Freude verderben. In der Nacht schleicht er ins Dorf, um alle Geschenke und die festliche Dekoration zu stehlen. Doch als die Dorfbewohner am Morgen den Schaden bemerken, fassen sie den Entschluss, gemeinsam zu singen.

20:15 Uhr, 3Sat, Familie Bundschuh im Weihnachtschaos, Komödie

Für die Bundschuhs wird dieses Weihnachtsfest alles andere als friedlich. Gundula (Andrea Sawatzki) wünscht sich ein harmonisches Fest, aber ihre turbulente Familie durchkreuzt diesen Plan. Ihre Kinder entfernen sich zunehmend – Ricarda (Amber Marie Bongard) hat das Elternhaus verlassen, um zu studieren, und Matz (Mathis Wernecke) steckt mitten in der Pubertät. Dafür sorgt Schwägerin Rose (Eva Löbau) mit Baby Eddie Barack, die sich bei den Bundschuhs einquartiert haben, für zusätzliches Chaos.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Jörg Pilawa stellt die Intelligenz der Deutschen auf die Probe: Wie gut schlagen sich die 100 Studiokandidaten und Kandidatinnen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung? Mithilfe repräsentativer Umfragen werden knifflige Fragen erstellt, deren letzte und schwerste durchschnittlich nur 1% der Deutschen lösen kann. Wer diese meistert, hat die Chance auf einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro.