Nord bei Nordwest, Der Bergdoktor, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Nord bei Nordwest: Das Nolden-Haus": Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) zeigt Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) eine Socke, die er auf dem Dachboden des Nolden-Hauses gefunden hat. (cg/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 06:00 Uhr

Das Team von "Nord bei Nordwest" (Das Erste) ermittelt in einem Spukhaus. "Der Bergdoktor" (ZDF) behandelt eine Patientin mit Nierenversagen und auf RTL feiert Inka Bause "20 Jahre Bauer sucht Frau".

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Das Nolden-Haus, Krimi

Die Lübeckerin Lena Helbing (Joanna Kitzl) zieht in ein verlassenes Haus, das in Schwanitz als verflucht gilt. Der Legende nach spukt dort der Geist von Inge Nolden, die sich vor Jahren erhängt haben soll, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte. Am Morgen nach ihrer ersten Nacht in dem Haus wird Lena auf dem Dachboden tot aufgefunden, erhängt wie damals Inge Nolden. Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), Hannah Wagner (Jana Klinge) und Jule Christiansen (Marleen Lohse) stehen vor einem mysteriösen Fall.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Ein neuer Mensch, Familienserie

Tina Reichert (Xenia Tiling) genießt die wilden Partys auf ihrer "Funkenalm", doch ihr Körper bezahlt dafür einen hohen Preis. Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) warnt sie, da ihre Spenderniere kurz vor dem Versagen steht. Die Aussicht auf eine neue Niere ist schlecht, und obwohl ihr Bruder Michi (Moritz Führmann) als Spender infrage käme, weigert er sich, zu helfen. Gleichzeitig steht Martin Gruber vor einer weiteren Herausforderung: Die Tochter seiner Freundin erhält eine besorgniserregende Diagnose.

20:15 Uhr, RTL, 20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen, Kuppelsoap

Inka Bause lädt die Mitglieder der "Bauer sucht Frau"-Familie zu einem großen Jubiläumsfest ein. Bauern aus allen Staffeln sowie bekannte Kultpaare wie Josef und Narumol, Bruno und Anja oder Uwe und Iris sind dabei. Farmer Gerald und seine Frau Anna reisen eigens aus Namibia an. Gemeinsam erinnern sich die Gäste an die schönsten Momente aus zwei Jahrzehnten der Show und teilen spannende neue Geschichten.

20:15 Uhr, ONE, Kaiserschmarrndrama, Komödie

Die friedlichen Zeiten auf dem Eberhofer-Hof sind vorbei: Ein Doppelhaus-Neubau soll das idyllische Anwesen modernisieren. Franz Eberhofers (Sebastian Bezzel) Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) arbeitet ausgerechnet mit seinem ungeliebten Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) an diesem Projekt. Zum Glück bringt ein neuer Mordfall Abwechslung ins Chaos: Eine erschlagene Joggerin entpuppt sich als Simone, das Webcam-Girl des Dorfes.

20:15 Uhr, Tele 5, Metro – Im Netz des Todes, Katastrophenaction

Ein normaler Morgen in Moskau verwandelt sich in eine Katastrophe: Während der Rushhour brechen riesige Wassermassen aus der Moskwa in die U-Bahn-Tunnel ein. Es gibt zahlreiche Tote und Verletzte. Eine kleine Gruppe von Passagieren, angeführt von Chirurg Garin (Sergey Puskepalis) und dem Zyniker Konstantinov (Anatoliy Belyy), kämpft ums Überleben. Doch die Gefahr beschränkt sich bald nicht mehr nur auf die U-Bahn – die gesamte Stadt gerät in Bedrängnis.