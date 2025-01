Der Krimi aus Brandenburg, ... TV-Tipps am Donnerstag

30.01.2025

Im "Krimi aus Brandenburg" (Das Erste) halten ein Mord und eine Entführung die Ermittler auf Trab. Der Bergdoktor (ZDF) behandelt einen Schuldirektor mit Schwindelattacken. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL) kämpfen Promis um die Dschungelkrone.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben und das tote Mädchen, Krimi

Die Geschwister Tonja (Alina Stiegler) und Anton Raabe (Anton Rubtsov) stehen vor der Aufgabe, den Mord an einer jungen Frau und die Entführung eines Kleinkindes in einem Waldgebiet der Lausitz zu lösen. Anton arbeitet als Kriminalkommissar, Tonja als Streifenpolizistin in Senftenberg. Im Verlauf der Ermittlungen werden sie mit einem traumatischen Erlebnis aus ihrer eigenen Kindheit konfrontiert: dem spurlosen Verschwinden ihres Bruders vor vielen Jahren. Die Eltern des entführten Kindes, Jochen (Franz Dinda) und Lisa (Julischka Eichel) Fischer, hoffen verzweifelt darauf, dass der Entführer endlich Kontakt aufnimmt. Doch warum bleibt dieser stumm?

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Unverzeihlich, Familienserie

Nach einer plötzlichen Schwindelattacke stürzt der Gymnasialdirektor Gero Jung (Harry Blank) im Treppenhaus der Schule. Martin Gruber (Hans Sigl) untersucht die Ursache eingehend und veranlasst eine Computertomographie. Vor drei Jahren verlor Gero bei einem tragischen Segelunfall seine Ehefrau Vivienne (Elisabeth von Koch). Sein Sohn Elias (Maximilian Klas), der ebenfalls Lehrer am Gymnasium ist, hat sich emotional von seinem Vater distanziert, da Gero weder den Unfall noch den Verlust verarbeitet hat und seine Trauer zu verdrängen scheint.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Fischauge mit Maden-Topping gefällig? Oder vielleicht eine leckere Wasserspinne? Wenn den Stars im Dschungel der Hunger vergeht, startet die Unterhaltung für die Zuschauerinnen und Zuschauer erst so richtig! Zwölf Stars stellen sich im australischen Dschungel spektakulären Prüfungen. Am Schluss winkt der begehrte Titel des Dschungelkönigs. Wer wird sich dieses Jahr die Dschungelkrone aufsetzen können?

20:15 Uhr, Tele 5, The Forbidden Kingdom, Martial-Arts-Abenteuer

Jason (Michael Angarano), 17 Jahre alt, ist ein begeisterter Fan von Kung-Fu-Filmen. Doch sein Alltag ist weniger glamourös: Er wird von Lupo und dessen Gang tyrannisiert. Die Schläger zwingen Jason, bei einem Überfall auf den Laden von Old Hops (Jackie Chan) in Chinatown mitzumachen. Als der blinde Besitzer angeschossen wird, übergibt er Jason im letzten Moment den Kampfstab des legendären Affenkönigs (Jet Li). Plötzlich findet sich der Junge aus Boston im alten China wieder, wo er den Stab an dessen rechtmäßigen Besitzer zurückbringen muss.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Moderator Jörg Pilawa prüft die Intelligenz der Deutschen: Wie schlagen sich die 100 Studiokandidaten im Vergleich zu einer repräsentativen Umfrage? Dabei wird untersucht, wer es schafft, die schwierigste Frage richtig zu beantworten – eine Frage, deren Lösung im Durchschnitt nur 1% der Deutschen kennen. Dem Gewinner winkt ein Preis von bis zu 100.000 Euro.