Gier nach Gold, Dschungelcamp, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Gier nach Gold. Ein Krimi aus Passau": Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski), Mia Bader (Nadja Sabersky) und Frederike Bader (Marie Leuenberger) lesen interessiert Mias neuen Artikel in der Zeitung. (hub/spot)

SpotOn News | 01.02.2024, 07:02 Uhr

In "Gier nach Gold. Ein Krimi aus Passau" (Das Erste) muss die Ex-Polizistin Frederike Bader um ihr Leben fürchten. Bei RTL kommt es zum Gipfeltreffen der Dschungelcamp-Gewinner. Außerdem behandelt der "Bergdoktor" (ZDF) eine junge Frau mit rätselhafter Hautkrankheit.

20:15 Uhr, Das Erste, Gier nach Gold. Ein Krimi aus Passau, Krimi

Die Konditorin Roswitha Hertel (Bettina Mittendorfer) bekommt Überraschungsbesuch aus Texas: Dave Henigan (Jeff Zach) will der Geschichte seines Vaters nachspüren, eines US-Soldaten, der nach Kriegsende in Passau stationiert war. Roswitha und ihr Halbbruder Arthur (Charles M. Huber) hoffen mit dem Auftauchen des Texaners mehr über ihre eigene Familiengeschichte zu erfahren. Hier wittert Mia Bader (Nadja Sabersky), angehende Journalistin beim "Passauer Kurier", sofort eine spannende Story. Doch als Mia nachts verfolgt wird und der Texaner spurlos verschwindet, befürchtet ihre Mutter, Frederike Bader (Marie Leuenberger), Ex-Polizistin aus Berlin, dass ihre Zeugenschutz-Tarnung aufgeflogen ist.

Video News

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Geheimnis der Dschungelkrone, Dschungelshow

Zum ersten Mal kommt es zum Gipfeltreffen der Dschungelkönige. Sie wollen das 20 Jahre lang gehütete Geheimnis lüften, wie man wirklich Königin oder König des Dschungels wird. Über die Dschungelprüfungen hinaus gibt es bis jetzt geheime Königsprüfungen, die auch uns im Alltag unerwartet treffen können. Und so entschlüsseln sie nicht nur sehr unterhaltsam das Rätsel um die Krone, sondern enthüllen auch wertvolle Erfolgsgeheimnisse fürs Leben.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Im Schatten, Familienserie

Die Schneiderin Jasmin Hübner (Mira Elisa Goeres) kommt mit juckenden Armen zu Martin Gruber (Hans Sigl) in die Praxis. Obwohl die Symptome schon seit Monaten auftreten und sie sich untersuchen ließ, gibt es keine Diagnose. Jasmin will eigentlich nur so schnell wie möglich raus aus Ellmau und weg von ihrer Mutter. Silke (Katja Weitzenböck) zieht nämlich alle Aufmerksamkeit auf sich, entscheidet permanent über den Kopf ihrer Tochter hinweg und ist dazu seit ein paar Monaten mit deren Ex-Freund Patrick (Jonas Laux) liiert.

20:15 Uhr, kabel eins, Roadtrip Amerika 2 – Drei Spitzenköche auf vier Rädern, Dokusoap

Drei große Egos, ein Wohnmobil und mehr als 4.000 Kilometer quer durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Die bekannten Köche und Unternehmer Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs begeben sich auf den Buddy-Trip ihres Lebens. Dabei durchqueren sie ikonische Landschaften, genießen kulinarische Highlights, stellen sich nervenaufreibenden Herausforderungen und treffen beeindruckende Persönlichkeiten.

20:15 Uhr, VOX, G.I. Joe – Die Abrechnung, Action

Die amerikanische Spezialeinheit G.I. Joe und der junge Captain der Elitetruppe Duke werden bei einem hinterhältigen Anschlag ausgerechnet von den Kollegen der eigenen Army vernichtet. Roadblock (Dwayne Johnson), Lady Jaye (Adrianne Palicki) und Flint (D. J. Cotrona) sind die einzigen Joes, die das Massaker überleben. Verantwortlich für die Gewalttat ist Bösewicht Zartan (Arnold Vosloo). Getarnt als Doppelgänger des US-Präsidenten, ist dem Anführer der "Cobra" Einheit jedes Mittel recht, um sich die Herrschaft über die Menschheit schnellstmöglich unter den Nagel zu reißen. Jedoch hat er den Plan ohne die drei überlebenden Joes gemacht.