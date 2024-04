Amsterdam-Krimi, Lena Lorenz, .... TV-Tipps am Donnerstag

Im "Amsterdam-Krimi" (Das Erste) hat es Alex Pollack mit illegalem Diamantenhandel zu tun. Die Hebamme Lena Lorenz (ZDF) hilft einem Frauenpaar bei einer Doppelgeburt. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) müssen sich die Kandidatinnen in einem Unterwassertank beweisen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Blutige Diamanten, Krimi

Alex Pollack (Hannes Jaenicke) arbeitet als Security-Mann undercover bei einem Sicherheitsdienst, dessen wichtigster Kunde das alteingesessene Diamantenunternehmen Abrabanel der Geschwister Rebecca (Sarah Melis) und Aaron (Eelco Smits) in Amsterdam ist. Es gibt vage Indizien, dass das eigentlich hochangesehene Familienunternehmen in den illegalen Handel mit Blutdiamanten verwickelt sein könnte. Und tatsächlich findet Alex Hinweise, dass in dem Traditionsunternehmen nicht alles mit rechten Dingen zugeht.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Kreuz und queer, Heimatdrama

Lena Lorenz (Judith Hoersch) staunt nicht schlecht, als Alex (Pina Kühr) und Franzi (Maxine Kazis) in ihrer Hebammenpraxis auftauchen, denn das Frauenpaar bekommt gleich zwei Babys. Ihre Idee: gemeinsam schwanger – gemeinsam Mutter sein. Franzi ist begeistert von Großfamilien, in die auch die Väter bis zu einem gewissen Grad einbezogen sind. Alex teilt ihren Wunsch nach Familie, fühlt sich aber mit den Ansprüchen von totaler Gleichberechtigung überfordert, was Lena spürt, als das erste Baby da ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

Und jetzt die Luft anhalten! Heute tauchen die Models unter Wasser und schlüpfen in die Rolle eines frisch verheirateten Hochzeitspaars. Heidi stattet dem Model-Penthouse einen Besuch ab und gibt den Kandidatinnen und Kandidaten Tipps, wie sie vor der Kamera am besten Intimität darstellen. Und das wird dann gleich im Pool geübt. Beim großen Shooting wollen die Models zeigen, dass sie ihre High Fashion-Hochzeitsoutfits im dekorierten Unterwassertank in Szene setzen können.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Allgemeinwissensquiz, Show

Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz". Bei Jörg Pilawa im Studio fordern sich die Kandidaten dann gegenseitig heraus und können in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?

20:15 Uhr, VOX, Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers, Fantasyabenteuer

China 1946: Als der Drachenkaiser (Jet Li) mit seiner Armee von 10.000 unbesiegbaren Terrakotta-Kriegern nach 2.000 Jahren wieder zum Leben erweckt wird, kennt der dämonische Despot nur ein Ziel – die Weltherrschaft. Lediglich der zu allem entschlossene Abenteurer Rick O'Connell (Brendan Fraser), sein Sohn Alex (Luke Ford), seine Frau Evelyn (Maria Bello) und ihr Bruder Jonathan (John Hannah) können den blutigen Siegeszug der Mumie aufhalten und ein neues Zeitalter des Schreckens verhindern.