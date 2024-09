Feuerwehrfrauen, Top Dog Germany, ... TV-Tipps am Freitag

"Feuerwehrfrauen: Phönix aus der Asche": Die Feuerwehrfrauen Meike Honnich (Katja Danowski, l.) und Anja Schmitz (Nadja Becker) sind bereit für den Einsatz. (hub/spot)

SpotOn News | 13.09.2024, 06:01 Uhr

Im Ersten müssen sich die "Feuerwehrfrauen" (Das Erste) für einen Spezialeinsatz zusammenraufen. Bei "Top Dog Germany" (RTL) gehen Hunde und ihre Halter auf einen besonderen Hindernisparcours. Außerdem setzen die "Unfassbaren" (RTLzwei) ihre Zauberkünste für das FBI ein.

20:15 Uhr, Das Erste, Feuerwehrfrauen: Phönix aus der Asche, Actiondrama

Anja (Nadja Becker) ist Angestellte bei einer Bank in ihrem norddeutschen Heimatdorf und engagiert sich leidenschaftlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Als Ortswehrführer Rainer (Merlin Sandmeyer) die geschiedene Mutter von zwei Kindern vorübergehend zur Gruppenführerin ernennt, stößt das nicht bei allen auf Zustimmung. Besonders Meike (Katja Danowski), eine neue Kollegin in der Truppe, ist nicht begeistert. Die forsche Landwirtin und ehemalige Soldatin gerät schon beim ersten Einsatz mit der eher vorsichtigen Anja in Konflikt. Obwohl die beiden Frauen sehr unterschiedlich sind, entwickelt sich eine unerwartete Vertrauensbasis zwischen ihnen – bis Anja bei einem Einsatz einen gravierenden Fehler macht.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands, Show

Die beliebte Dog-Show geht in die vierte Runde und verspricht erneut viel Spaß zur Primetime am Freitagabend. In fünf neuen Episoden müssen die Hunde und ihre Besitzerinnen sowie Besitzer anspruchsvolle Hindernisse überwinden und einen völlig neuen Parcours bewältigen. Moderiert werden die neuen Folgen von Jan Köppen, Frank "Buschi" Buschmann und Field-Reporterin Laura Wontorra.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Showbizz, Krimiserie

Nach einem Videodreh wird Daria Seiler (Esther Bechtold) erschossen. Ihr Bruder, der Rapper Vincent Seiler (Marvin José dos Santos Ramos), mit dem sie zuvor gestritten hatte, gerät unter Verdacht. Benjamin Hornberg (Antoine Monot) kennt Vincent von einem früheren Fall und ist überzeugt, dass er unschuldig ist. Gemeinsam mit Leo Oswald (Wanja Mues) versucht er, den wahren Täter zu finden. Leo schleicht sich als Tontechniker in das Plattenlabel ein, um mehr über Daria, ihren Bruder und dessen besten Freund, den Rapper Nik Marek (Anton Weil), herauszufinden. Daria war nämlich nicht nur als Musikerin, sondern auch im Plattenstudio tätig.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Unfassbaren – Now You See Me, Thriller

Die "Four Horsemen", eine Gruppe von Magiern bestehend aus Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher), begeistern das Publikum in Las Vegas mit einem einzigartigen Trick: Während ihrer Show gelingt es ihnen, eine Bank auszurauben. Durch Telepathie wird ein Zuschauer nach Paris transportiert, wo er einen Luftkanal aktiviert, der das Geld direkt auf die Zuschauer in Las Vegas regnen lässt. Diese atemberaubende Vorführung zieht sofort die Aufmerksamkeit des FBI und sogar von Interpol auf sich.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Geschwisterliebe, Krimiserie

Katja Kluge (Anne Kanis), Mutter von zwei Kindern, verschwindet nach einem heftigen Streit mit ihrem Ehemann Lennart (Felix Goesser). Schnell wird klar, dass die Beziehung der beiden stark belastet ist, besonders durch Lennarts Alkoholprobleme. Katja hat eine Affäre, von der sie schwanger ist. Als Lennart ebenfalls verschwindet, wächst der Verdacht, dass er seiner Frau etwas angetan haben könnte.