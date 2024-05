Daheim in den Bergen, Birds of Prey, ... TV-Tipps am Freitag

In "Daheim in den Bergen" (Das Erste) lässt eine schwere Erkrankung zwei Bauernfamilien enger zusammenrücken. Die Anti-Heldin Harley Quinn versammelt in "Birds of Prey" (ProSieben) eine Frauengang um sich. Außerdem muss der "Alte" (ZDF) einen Giftmord aufklären.

20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Wunsch und Wirklichkeit, Familiendrama

Zwei bäuerliche Betriebe, ein florierender Hotelgasthof – die Huber-Töchter und Leitner-Söhne leben ihre Träume, stehen jedoch unter Dauerstrom. Eigentlich darf nichts hinzukommen oder schiefgehen. Ein neuer MS-Schub stellt die Pläne von Marie (Catherine Bode) infrage, den Sommer zu dritt mit Georg (Thomas Unger) und der kleinen Fritzi (Sophie Beck) auf der geliebten Alpe zu verbringen. Ihr Partner Georg ist für sie da, wird aber auch auf dem Leitnerhof gebraucht. Auf ihre Schwester Lisa (Theresa Scholze) kann Marie nicht zählen.

20:15 Uhr, ProSieben, Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, Action

Nach ihrer Trennung vom Joker schließt sich die ehemalige Psychiaterin Dr. Harleen Frances Quinzel (Margot Robbie) alias Harley Quinn in Gotham City der Superheldinnen-Gruppe "Birds Of Prey" an. Gemeinsam mit ihren neuen Gefährtinnen Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) und Renee Montoya (Rosie Perez) setzt sie sich zum Ziel, dem jungen Mädchen Cassandra Cain (Ella Jay Basco) zu helfen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Racheengel, Krimiserie

Charlotte Leipold (Magdalena Meier) bricht im Schmuckatelier ihrer Schwester tödlich zusammen. Schnell stellt sich heraus, dass sie vergiftet wurde. Die Ermittlungen führen Bergmann (Thomas Heinze) und seine Kollegin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) zur Familie des Opfers, in der offensichtlich Spannungen herrschen. Wenige Monate zuvor starb Sophia, die Schwester der Ermordeten, an Krebs. Antonia (Maditha Dolle), die dritte Schwester, führt das Schmuckatelier seitdem weiter. Caspar Bergmann vermutet einen Zusammenhang zwischen diesen tragischen Todesfällen.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance, Tanzshow

Der "Dancing Star"-Pokal ist auf Hochglanz poliert und das Parkett frisch gebohnert – es kann also wieder richtig abgetanzt werden. Und damit die 17. Staffel von "Let's Dance" ein voller Erfolg wird, sind alle Promis schon ganz heiß drauf, ihre besten Moves auszupacken. Eines steht jedenfalls jetzt schon fest: Es wird wie immer ein unvergessliches Tanz-Spektakel mit ganz viel Glamour und Leidenschaft!

20:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Ausgeliefert, Krimiserie

Als Ulf Haverkamp (Andreas Pietschmann) ein halbes Jahr nach einem heftigen Streit seinen Vater Otto (Hermann Beyer) besuchen will, ist der verschwunden – und mit ihm seine gesamte Wohnungseinrichtung. Einiges spricht dafür, dass Otto von Pflegerin Svetlana Kosek (Julia Jendroßek) und Berufsbetreuer Niemeyer (Hendrik Heutmann) bestohlen wurde. Als klar wird, dass jemand eine beginnende Demenz ausgenutzt und eine Vollmacht erschlichen hat, fürchtet Ulf, dass sein Vater ihn nicht mehr erkennt.