Gefangen, The Taste, Dark Shadows, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Gefangen": Harry Österreich (Wolfram Koch) wird unerwartet Zeuge eines tragischen Verkehrsunfalls. (cg/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 06:00 Uhr

In "Gefangen" (Das Erste) wird der Polizist Harry Zeuge eines Unfalls, bei dem eine vierköpfige Familie stirbt. Bei "The Taste" (Sat.1) dreht sich alles um fruchtige Aromen und in "Dark Shadows" (kabel eins) geistert Johnny Depp als Vampir durch die 70er.

20:15 Uhr, Das Erste, Gefangen, Drama

Polizist Harry Österreich (Wolfram Koch) erlebt einen schrecklichen Unfall, bei dem eine Familie ums Leben kommt. Trotz aller Anstrengungen kann er nur die Leichen bergen. Er erkennt den Vater (Godehard Giese) der Familie wieder, den er am Vortag bei einer Verkehrskontrolle kennengelernt hatte. Was zunächst wie ein Routinefall für den ehemaligen SEK-Beamten aussieht, wird zu einer tiefen persönlichen Krise. Harrys Leben steht auf dem Kopf: Er hat einen Sohn im Teenageralter, eine pubertierende Tochter und seine Frau Ellen (Antje Traue) ist mit ihrem gemeinsamen Kind schwanger. Diese Umstände machen ihn emotional verletzlich.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Die Teams der Coaches Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin sind fast komplett. Wer kann sich noch qualifizieren, um in die erste Runde des Teamkochens einzuziehen? Gastjurorin Viktoria Fuchs hat interessante Aromen-Kombinationen für die erste Challenge vorbereitet: Grapefruit mit Estragon, Birne mit Lorbeer, Aprikose mit Verbene und Papaya mit Zitronengras. Welches Team liefert überzeugende Gerichte ab – und wer scheitert?

20:15 Uhr, kabel eins, Dark Shadows, Horrorkomödie

Im Jahr 1750 bricht die Familie Collins von England nach Amerika auf, um einem alten Familienfluch zu entkommen. 20 Jahre später ist Barnabas (Johnny Depp) ein angesehener Mann, der das Städtchen Collinsport beherrscht. Doch als er die Liebe der Hexe Angelique Bouchard (Eva Green) verletzt, übt sie grausame Rache: Sie verwandelt ihn in einen Vampir und begräbt ihn lebendig. Zwei Jahrhunderte später, im Jahr 1972, befreien Bauarbeiter Barnabas zufällig aus seinem Grab. Für ihn beginnt eine Reise in eine völlig fremde Zeit.

20:15 Uhr, NITRO, Der dunkle Turm, Fantasyhorror

Roland Deschain (Idris Elba) ist der letzte seiner Art und ein Meisterschütze. Er befindet sich im ständigen Kampf gegen Walter O'Dim (Matthew McConaughey), den Mann in Schwarz. Roland setzt alles daran, zu verhindern, dass O'Dim den Dunklen Turm, der das Universum zusammenhält, zerstört. Der Kampf zwischen Gut und Böse gipfelt in einem epischen Showdown, bei dem das Schicksal aller Welten auf dem Spiel steht. Kann der Revolvermann den Turm vor O'Dims zerstörerischen Plänen retten?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Schutzengel, Krimi

Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) stellt nach einem Einbruch fest, dass das für eine Kreuzfahrt mit Anna Springer (Rita Russek) gesparte Geld weg ist. Doch seine Versuche, Unterstützung vom Einbruchsdezernat zu bekommen, sind erfolglos. Zur gleichen Zeit gerät Kriminalkommissar Overbeck (Roland Jankowsky) in Schwierigkeiten, als er zufällig Zeuge eines Raubüberfalls wird und einschreitet.