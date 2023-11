Eher fliegen hier UFOs, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Eher fliegen hier UFOs": Natalie (Merle Wasmuth, l.) und Marita (Johanna Gastdorf) betrachten das Abbaugebiet. (cg/spot)

SpotOn News | 08.11.2023, 06:01 Uhr

In "Eher fliegen hier UFOs" (Das Erste) soll ein Dorf der Braunkohleförderung weichen. Bei "The Taste" (Sat.1) ist das Motto heute "Zurück in die Schule". In "All is lost" (arte) kämpft Robert Redford als Segler um sein Überleben.

20:15 Uhr, Das Erste, Eher fliegen hier UFOs, Drama

Der Film erzählt die Geschichte der Baumann-Familie, die in Niersdorf lebt, einem Ort am Niederrhein, der in wenigen Jahren dem Braunkohletagebau weichen soll. Marita Baumanns (Johanna Gastdorf) leitet seit dem Tod ihres Mannes die familieneigene Bäckerei in Zusammenarbeit mit ihrem Schwager Klaus (Markus John), dessen Frau Irene (Petra Nadolny) und deren Tochter Natalie (Merle Wasmuth). Die Baumanns sind entschlossen, in Niersdorf zu bleiben, "bis der Bagger kommt", aber die Spannungen in der Dorfgemeinschaft aufgrund der bevorstehenden Umsiedlung beeinflussen zunächst ihr Geschäft und schließlich das stabile Familiengefüge der Baumanns.

Video News

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Gastjurorin Cornelia Poletto schickt die Teams "zurück in die Schule". Die Coaches selbst kochen sich für ihre Teams durch die Schulzeit und kreieren Genuss-Löffel zu den Fächern "Geschichte", "Chemie", "Mathematik" und "Kunst". Fürs Solokochen bringt Poletto italienische Köstlichkeiten mit. Im Entscheidungskochen heißt die Aufgabe "Wunschtag in der Schulkantine".

20:15 Uhr, arte, All is lost – Überleben ist alles, Abenteuerdrama

Mitten im Indischen Ozean wird ein Mann (Robert Redford) jäh aus dem Schlaf gerissen. Seine zwölf Meter lange Segelyacht hat einen im offenen Meer treibenden Frachtschiffscontainer gerammt. Seine Navigationsausrüstung und sein Funkgerät versagen, und er gerät mitten in einen gewaltigen Sturm. In letzter Minute schafft es der Mann, das Leck in seinem Boot notdürftig zu reparieren.

20:15 Uhr, kabel eins, Spiel auf Bewährung, Sportdrama

Bewährungshelfer Sean Porter (Dwayne Johnson) hat es satt, in der Jugendvollzugsanstalt Camp Kilpatrick die jugendlichen Straftäter nach kurzer Zeit erneut inhaftiert zu sehen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Malcolm Moore (Xzibit) plant er, innerhalb von vier Wochen ein Football-Team zu gründen, bei dem die jugendlichen Straftäter Teamarbeit, Verantwortung und Selbstachtung lernen sollen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Hengstparade, Krimi

Richard Breiderhoff (Hannes Wegener) ist angeklagt, seine Frau getötet zu haben. Währenddessen hat Anna Springer (Rita Russek) ein Blind Date mit dem Bruder von Richard (Peter Davor). Dieser hat jedoch Böses im Sinn. Als Anna herausfindet, wer er wirklich ist, sperrt er sie in einem Keller ein. Karsten nötigt sie, Georg Wilsberg (Leonard Lansink) anzurufen, damit der Richards Unschuld beweist. Wilsberg merkt sofort, dass Anna in Gefahr ist, und macht sich auf die Suche nach dem Versteck.