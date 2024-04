Bei WrestleMania XL Dwayne „The Rock“ Johnson: Sieg im ersten Wrestling-Match seit Jahren Dwayne „The Rock“ Johnson hat sein erstes Wrestling-Match seit etlichen Jahren bestritten. In Philadelphia gab der 51-jährige Hollywoodstar im Ring eine exzellente Figur ab – und war am Ende siegreich. Auch Jason Kelce, der Bruder von Taylor Swifts Partner Travis Kelce, griff in die Kämpfe ein.