Das Haus, Der Quiz-Champion, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Das Haus": Johanns (Tobias Moretti) Leben gerät aus den Fugen. (cg/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 06:01 Uhr

In "Das Haus" (Das Erste) kämpft Tobias Moretti gegen ein außer Kontrolle geratenes Smart Home. Das ZDF zeigt das Zweite-Chance-Special von "Der Quiz-Champion". In "Der Feind meines Feindes" (3Sat) wird ein Ex-Anwalt von der Mafia bedroht.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Haus, Thriller

Deutschland im Jahr 2029. Der Star-Journalist Johann Hellström (Tobias Moretti) zieht sich mit seiner Frau Lucia (Valery Tscheplanowa) in ihr vollständig digitalisiertes Ferienhaus auf einer Insel in der Ostsee zurück. Hellström wurde von einer populistischen Partei, die derzeit in Deutschland regiert, mit einem Berufsverbot belegt und hofft, aus dem Exil seine Unschuld beweisen zu können. Doch als sich die politische Lage im Land durch einen terroristischen Anschlag drastisch verändert, beginnt das technologisch hochmoderne Haus plötzlich, gegen seine Bewohner zu arbeiten und sie gegeneinander auszuspielen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion – Das Zweite-Chance-Special, Rateshow

In diesem "Quiz-Champion"-Special mit Johannes B. Kerner treten ehemalige Finalisten erneut an. Wer nutzt seine zweite Chance und gewinnt 100.000 Euro? Die Kandidaten müssen sich auf dem Weg zum Gewinn gegen diese Experten beweisen: Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen), Wigald Boning (Erdkunde), Katrin Müller-Hohenstein (Sport) und Jens Riewa (Zeitgeschehen).

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! Notfall Deutschland, Empörungscomedy

In dieser neuen Best-of-Sendung widmet sich Mario Barth denjenigen, die für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind, jedoch von der Politik immer wieder vernachlässigt werden. Polizei, Feuerwehr, Ärzte und Pflegekräfte sind das Rückgrat unseres Landes. Ohne sie gibt es keine Zukunft. Doch häufig wird bei ihnen gespart, während Steuermillionen für andere fragwürdige Projekte verschwendet werden. Mario Barth und sein Team gehen diesen Missständen auf den Grund.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Feind meines Feindes, Thriller

Seit einem Jahr leben Klaus Burg (Hans Sigl) und seine Tochter Alina (Sofie Eifertinger) im Zeugenschutzprogramm im Süden Islands. Doch Burgs brisantes Wissen macht ihn weiterhin zur Zielscheibe der 'Ndrangheta. Er hatte Zugang zu ihren streng geheimen Wirtschaftsaufzeichnungen, genannt "La Carta". Durch einen Hackerangriff auf das BKA-Rechenzentrum erfährt die Mafia schließlich Burgs Aufenthaltsort und schickt ein Killerkommando los.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die fünfte Gewalt, Krimi

Nach einem heftigen Streit in einem Lokal in Münster bleibt eine junge Frau (Annika Kuhl) deprimiert zurück. Wilsberg (Leonard Lansink) spricht sie an und gewinnt schnell ihr Vertrauen. Sie ist bereit, ihm mehr über ihre schwierige Situation zu erzählen. Doch bevor es dazu kommt, verschwindet sie auf die Toilette und wird dort ermordet. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf. Die Frau, Nina Kröner, war ehemalige Chefsekretärin bei Teerhagen Consulting und hatte Konflikte mit der Anti-Lobby-Organisation "Lobby Watch".