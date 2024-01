Mario Barth, Haus aus Glas, ... TV-Tipps am Mittwoch

Mario Barth präsentiert bei RTL die absurdesten Fälle von Bürokratie-Wahnsinn. (cg/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 06:00 Uhr

Bei RTL präsentiert Mario Barth die schrägsten Fälle von Bürokratie-Wahnsinn. In "Haus aus Glas" (Das Erste) beginnt eine die fieberhafte Suche nach dem Entführer. In Sat.1 müssen Kochprofis mit Zutaten aus fremden Kühlschränken zaubern.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf – Bürokratie, so schlimm wie nie!, Empörungscomedy

Mario Barth und seine prominenten Spürhunde präsentieren in der neuen Best-Of-Sendung erneut die kuriosesten Fälle von Bürokratie-Wahnsinn. Ob es um zweifelhafte Gutachten, absurde Regelungen oder den Beamtenwahnsinn geht, die Sendung zeigt die skurrilen Seiten der Bürokratie. Beispiele reichen von der sinnlosen Begrünung eines Truppenübungsplatzes bis zu seltsamen ÖPP-Projekten, die dem Steuerzahler regelrecht das Geld aus der Tasche ziehen.

20:15 Uhr, Das Erste, Haus aus Glas: Das Verschwinden, Dramaserie

Richard (Götz Schubert) und Felix (Marlin Rose) holen die verstörte Emily (Sarah Mahita) in Belgien ab und bringen sie nach Hause. Richard geht von einer weiteren Entführung aus, will die Polizei aber nicht involvieren. Er informiert stattdessen Hanno (Samir Fuchs), seinen langjährigen Sicherheitsberater, der die Geschwister im Haus der Eltern zusammenruft. Das nervenaufreibende Warten auf eine Meldung der Entführer ist zermürbend.

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Leckere Mahlzeiten zaubern mit den Zutaten aus den Kühlschränken vollkommen fremder Haushalte: Dieser Herausforderung stellen sich bei "Kühlschrank öffne dich!" pro Episode zwei Profikochteams, die im Wettkampf gegeneinander antreten. Wer kreiert am Ende das schmackhafteste Menü? Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.

20:15 Uhr, kabel eins, Miss Undercover, Komödie

Gracie Hart (Sandra Bullock), FBI-Agentin aus Leidenschaft, wird vom FBI in einen Fall rund um eine Bombendrohung beim Schönheitswettbewerb Miss United States involviert. Obwohl sie alles andere als eine geborene Schönheitskönigin ist, wird sie als Agentin beim Finale des Wettbewerbs eingeschleust. Die Alternative wäre die Suspendierung vom Dienst. Ihr Vorgesetzter Eric Mathews (Benjamin Bratt) trifft diese überraschende Entscheidung.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Tod im Supermarkt, Krimi

Anwältin Alex (Ina Paule Klink) vertritt ihren Freund Ekki Talkötter (Oliver Korittke) in einem Schadenersatzprozess. Ekki ist im Supermarkt auf einem ausgelaufenen Joghurt ausgerutscht und hat sich einen Bänderriss zugezogen. Eigentlich ein eindeutiger Fall. Doch im Prozess steht Ekki plötzlich als unzurechnungsfähiger Alkoholiker da, der für den Schaden selbst verantwortlich ist. Die Abrechnung seiner Bonuskarte beweist, dass er große Mengen Alkohol eingekauft hat.