Sarah Kohr, Schlag den Star, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Sarah Kohr: Geister der Vergangenheit": Anton Mehringer (Herbert Knaup) und Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) versuchen, einen Verdächtigen zu stellen. (cg/spot)

SpotOn News | 26.06.2024, 06:00 Uhr

Die Ermittlerin Sarah Kohr (ZDF) muss ein entführtes Kind retten. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten Sänger Pietro Lombardi und Comedian Chris Tall gegeneinander an. In "Solo für Weiss: Todesengel" (ZDF) wird ein Professor tot in seiner Badewanne aufgefunden.

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Geister der Vergangenheit, Thriller

Nach 19 Jahren gelingt dem zu lebenslanger Haft verurteilten Ex-Kiezboss Lorenz Degen (Anatole Taubman) die Flucht aus dem Gefängnis. Plötzlich werden Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) und Anton Mehringer (Herbert Knaup) in seine Pläne verwickelt. Wegen eines alten Geheimnisses, das ihre Karrieren ruinieren könnte, können sie nicht auf offizielle Unterstützung zählen. Die Lage spitzt sich zu, als Antons 12-jähriger Sohn Hendrik (Cooper Dillon) entführt wird und Degen als Gegenleistung Sarahs ehemalige Liebe Axel (Alexander Wüst) fordert.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Ihre Auftritte ziehen Tausende in die Stadien. Ihre Stimmen berühren die Herzen der Fans. Schon ihre Namen lösen Begeisterung aus. Doch wer wird bei "Schlag den Star" am Ende siegen? Sänger Pietro Lombardi und Comedian Chris Tall treten in bis zu 15 spannenden Runden gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton moderiert die Show, und Ron Ringguth liefert die Kommentare.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bauch, Beine, Po, Krimi

Im Vergewaltigungsprozess wird Micki Hobelmeyer (Jörg Schüttauf) freigesprochen, was Wilsberg (Leonard Lansink) skeptisch stimmt, da er Micki noch aus der Studienzeit kennt und ihm misstraut. Die Klägerin Andrea Schröder (Daniela Wutte) ist entsetzt darüber, wie die psychologische Gutachterin Dorith Magunsky (Rebecca Immanuel) ihre Glaubwürdigkeit infrage gestellt hat. Kurz nach dem Prozess wird Dorith Magunsky von unbekannten Tätern bedroht.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Name der Rose, Klosterkrimi

Der gebildete Franziskaner William von Baskerville (Sean Connery) und sein Novize Adson (Christian Slater) besuchen ein Benediktinerkloster in Norditalien. Während innerhalb der katholischen Kirche ein Glaubenskonflikt brodelt, werden in dem Kloster mehrere Mönche ermordet. William nimmt die Ermittlungen auf und lässt sich auch von einem Mordanschlag nicht abschrecken. Die Spuren führen ihn in eine geheimnisvolle Bibliothek.

22:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss: Todesengel, Krimi

Die Ermittlerin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) und ihr neuer Partner Ben Salawi (Camill Jammal) untersuchen den Mord an dem Lübecker Psychologie-Professor Peter Marquart (Hans-Jörg Frey), der in seiner Badewanne ertränkt wurde. Eine erste Spur führt sie zu der 16-jährigen Schülerin Jessica Steiner (Lieselotte Voß), die freizügige Bilder und Videos auf einer kostenpflichtigen Website veröffentlicht. Kurz darauf wird auch ein Kita-Leiter ermordet.