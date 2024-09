Sarah Kohr, Die Höhle der Löwen, ... TV-Tipps am Montag

"Sarah Kohr: Koma": Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) wird in einem Musikclub erneut in einen Kampf mit Tim Schulmann (Adrian Topol) verwickelt. (cg/spot)

SpotOn News | 09.09.2024, 06:01 Uhr

Im ZDF muss die Ermittlerin Sarah Kohr den Mord an einem Staatsanwalt verhindern. In der "Höhle der Löwen" (VOX) treten die Investoren zum Dart-Turnier an. Außerdem muss Gerard Butler in "Hunter Killer" (kabel eins) einen globalen Krieg verhindern.

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Koma, Krimireihe

Nach einem Überfall wird Staatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup) schwer verletzt und fällt ins Koma. Kommissarin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) steht vor der Herausforderung, einen Unbekannten zu stoppen, der Mehringer endgültig zum Schweigen bringen will. Der Überfall ereignete sich in einer dunklen Gasse, kurz bevor Mehringer zu einem wichtigen Treffen aufbrechen wollte. Dank einer zufällig anwesenden Polizistin in Zivil konnte Schlimmeres verhindert werden. Nun liegt Mehringer in einer Spezialklinik für Wachkomapatienten, und Sarah befürchtet, dass ihr einziger Verbündeter nie wieder erwachen könnte. Sie gibt seiner Ex-Frau Anna (Stephanie Eidt) das Versprechen, alles zu tun, um die Hintergründe des Angriffs aufzudecken.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Beim Pitch von triple20 wird "Die Höhle der Löwen" zur Bühne für das erste Dart-Turnier der Showgeschichte, bei dem die Investoren vor einer jubelnden Fankurve gegeneinander antreten. Unter der Anleitung des ehemaligen U-23-Weltmeisters "Maximiser" Max Hopp zeigt Löwin Dagmar Wöhrl beeindruckende Dart-Künste. Auch die Gründer Wolfgang Marx und Jürgen Bloch sind begeisterte Dartspieler und präsentieren einen innovativen Schuh, dessen drei geraden Kanten an der Spitze die Präzision beim Dartspiel verbessern sollen. Wird ihr Auftritt bei den Investoren zum Volltreffer?

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Hunter Killer, Actionthriller

Captain Joe Glass (Gerard Butler) wird auf eine Rettungsmission für ein gestrandetes amerikanisches U-Boot im Arktischen Ozean geschickt. Dabei entdeckt er, dass ein russischer General einen weltweiten Putsch plant und den russischen Präsidenten als Geisel genommen hat. Gemeinsam mit einer Eliteeinheit von Navy SEALs macht sich Glass auf den Weg, den entführten Präsidenten zu befreien und während einer riskanten Fahrt durch feindliche Gewässer zu verhindern, dass ein globaler Krieg ausbricht.

20:15 Uhr, Das Erste, Die große Angst – Zukunft in Ostdeutschland?, Doku

Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen und vor den anstehenden Wahlen in Brandenburg ist die Lage angespannt. Welche Auswirkungen hat das auf Wirtschaft, Kultur und Kommunalpolitik? Wird der Osten Deutschlands angesichts des Niedergangs etablierter Parteien und der Wahlerfolge von AfD und BSW zunehmend schwieriger regierbar? Kippen die gesellschaftlichen Stimmungen und wie können neue Kompromisse gefunden werden? Diese Fragen könnten den Beginn einer Entwicklung markieren, die bald ganz Deutschland betreffen könnte.

22:15 Uhr, ZDF, The Northman, Wikinger-Abenteuer

Im Jahr 895 n. Chr. bereitet der Wikingerkönig Aurvandil (Ethan Hawke) seinen jungen Sohn Amleth (Oscar Novak) auf seine zukünftige Rolle als Thronfolger vor. Doch das Schicksal schlägt zu, als Aurvandils Halbbruder Fjölnir (Claes Bang) den König ermordet und Amleths Mutter, Königin Gudrún (Nicole Kidman), entführt. Der junge Amleth muss fliehen und schwört, eines Tages Rache zu nehmen.