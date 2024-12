Blackout bei Wellmanns, ... TV-Tipps am Montag

"Blackout bei Wellmanns": Der Afghanistan-Veteran Leschke (Hannes Wegener, r.) bringt Thomas Wellmann (Wotan Wilke Möhring) bei, was man zum Überleben in der Wildnis wissen muss. (cg/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 06:01 Uhr

In "Blackout bei Wellmanns" (ZDF) muss sich eine Familie nach einem Stromausfall beweisen. Bei "Bauer sucht Frau" (RTL) verkuppelt Inka Bause einsame Landwirte. Bei VOX sucht Sebastian Lege das Geheimnis der perfekten Currywurst.

20:15 Uhr, ZDF, Blackout bei Wellmanns, Komödie

Thomas Wellmann (Wotan Wilke Möhring) arbeitet als Elektro-Ingenieur bei den Stadtwerken eines kleinen Ortes, doch mit Mitte 50 wird er durch eine KI ersetzt. Ein längerer Stromausfall bringt ihn schließlich dazu, sich intensiv mit Notfallvorsorge zu beschäftigen – nicht nur für sich, sondern auch für seine Frau und seine beiden Töchter. Inspiration findet er bei Peter Leschke (Hannes Wegener), einem Afghanistan-Veteranen und passionierten "Prepper", der sogar einen eigenen Bunker besitzt.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelshow

Die beliebte Show rund um die große Liebe feiert 20 Jahre voller Emotionen. Unter der Moderation von Inka Bause wird Jahr für Jahr bei romantischen Begegnungen und dem traditionellen Scheunenfest geflirtet und gelacht. Die Hofwoche sorgt für Herzklopfen, und so mancher Teilnehmer hat hier sein Lebensglück gefunden.

20:15 Uhr, kabel eins, Sherlock Holmes, Detektivthriller

Mit seiner außergewöhnlichen Beobachtungsgabe und unübertroffenen Kombinationskünsten löst Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) jeden Fall. Doch seine unorthodoxen Methoden und Eigenarten stellen seinen Partner Dr. Watson (Jude Law) immer wieder auf die Probe. Als der Fall des Ritualmörders Lord Blackwood (Mark Strong) sie fordert, wird die Situation besonders brisant: Obwohl der Täter öffentlich hingerichtet wurde, geschehen weiterhin grausame Morde.

20:15 Uhr, VOX, Lege kommt auf den Geschmack, Kochshow

Sebastian Lege, bekannt als Food-Experte, widmet sich in seinem "Lege Lab" der Entdeckung neuer Geschmacksrichtungen und Kreationen. Heute steht die Currywurst im Mittelpunkt – ein Kultgericht, das seit 75 Jahren die deutsche Imbisskultur prägt. Um herauszufinden, was eine perfekte Currywurst ausmacht, besucht Lege verschiedene Städte, lässt sich inspirieren und testet kreative Rezepte.

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelshow

Bei Kevin und Francisca ist die Spannung kaum auszuhalten. Werden sie den großen Schritt wagen und sich das Jawort geben? Währenddessen erleben die tierlieben Emma und Christian ihre erste gemeinsame Safari, die jedoch in einem Fiasko endet. Zurück in Deutschland besucht Michelle ihren Fabian in seinem Zuhause in Illertissen, und auch Pia zeigt ihrem Ehemann Toni ihr Heim in Syke. In Uruguay geht es emotional zu: Jenny hat das Gefühl, vom Pech verfolgt zu sein, und lässt ihrer Enttäuschung freien Lauf.