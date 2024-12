Der Kommissar und der See, ... TV-Tipps am Montag

"Der Kommissar und der See: In besseren Kreisen": Bernd Eschenbach (Peter Benedict, l.) spricht mit Robert Anders (Walter Sittler) über die Fortschritte in der Krebsforschung. (cg/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 06:00 Uhr

In "Der Kommissar und der See" (ZDF) wird die Leiche einer jungen Biotechnikerin im Bodensee gefunden. Das Erste zeigt das Künstlerporträt "Hape Kerkeling - Total normal". In "Tod auf dem Gipfel" (ZDF) endet die Jagd nach Juwelendieben mit einem Mord.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und der See: In besseren Kreisen, Krimi

Am Bodenseeufer wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Lena Nowak, die aus Lindau stammt, hatte gerade ihre erste Anstellung in einem Biotechnologieunternehmen begonnen. Zunächst deutet alles auf einen tragischen Unfall hin. Doch schon am nächsten Tag wird ihr Chef, der Biotech-Experte und Nobelpreisträger Bernd Eschenbach (Peter Benedict), tot im See gefunden – gefesselt an Händen und Füßen. Damit bekommt Lenas Tod eine völlig neue Bedeutung.

20:15 Uhr, Das Erste, Hape Kerkeling – Total normal, Künstlerporträt

Dieser Film bietet einen Einblick in das berufliche und private Leben von Hans-Peter Kerkeling. Dabei werden Stationen seiner Karriere beleuchtet – von seiner Heimat im Ruhrgebiet über Amsterdam bis hin zum Jakobsweg. Gleichzeitig ist es eine unterhaltsame Reise durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Hape Kerkeling hat wie kaum ein anderer die deutsche Fernsehlandschaft geprägt und sich dabei immer wieder neu erfunden.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Herzlichen Glückwunsch, "Bauer sucht Frau"! Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze mit Inka Bause wird 20 Jahre alt. Jedes Jahr bringt der RTL-Dauerbrenner emotionale Momente und neue Liebesgeschichten: Beim legendären Scheunenfest werden erste zarte Blicke ausgetauscht, während in der Hofwoche die Gefühle intensiver werden. Für manche Teilnehmer:innen hat die Sendung sogar das perfekte Liebesglück gebracht!

20:15 Uhr, VOX, Lege kommt auf den Geschmack, Kochshow

Ein neues Gericht, eine neue Herausforderung – und die Erwartungen sind dieses Mal besonders hoch. Der beliebte Food-Experte und Geschmackstüftler Sebastian Lege widmet sich heute der Pasta. Laut einer eigenen Umfrage mit 1.000 Teilnehmern ist Bolognese die beliebteste Sauce. Viele erinnern sich, dass die beste Bolognese von der eigenen Mutter stammt. Kann man das übertreffen? Sebastian ist fest entschlossen und wagt sich an außergewöhnliche Ansätze, um das vermeintlich Unmögliche zu schaffen.

22:15 Uhr, ZDF, Tod auf dem Gipfel, Krimi

Der Schweizer Ermittler Andréas Meyer (Laurent Gerra) und seine französische Kollegin Constance Vivier (Clémentine Poidatz) verfolgen eine Bande von Juwelendieben, die sich in den Alpen versteckt. Doch statt der gestohlenen Diamanten stoßen sie auf eine Leiche. Um sich in dem schwierigen Gelände zurechtzufinden, arbeiten sie mit einem ortskundigen Ex-Biathleten zusammen, der jedoch bald für Verwirrung sorgt. Ein unerwartetes Ereignis stellt den Fall schließlich auf den Kopf.