Der Geier, Die Höhle der Löwen, ... TV-Tipps am Montag

"Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben": Die Kommissarin Franziska Conte (Julia Koch) besucht Lukas Geier (Philipp Hochmair), um ihn zu einem Mordfall zu befragen. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 06:00 Uhr

Im ZDF untersucht der "Geier" in den österreichischen Alpen den Tod einer Frau. Das Erste zeigt die Doku "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen". In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein besonderes Elektro-Motorrad angeboten.

20:15 Uhr, ZDF, Der Geier – Die Tote mit dem falschen Leben, Krimi

Lukas Geier (Philipp Hochmair), ein ehemaliger Kriminalkommissar, der einst Menschen half, unter neuen Identitäten zu leben, hat sich in die österreichischen Alpen, in die Nähe von Bad Gastein, zurückgezogen, um ein neues Leben zu beginnen. Doch als in Zimmer 11 eines Hotels am See eine Frau tot aufgefunden wird, gerät er in Gefahr. Die Tote, eine Sachbearbeiterin, Ehefrau und Mutter, wurde mit einem Stilett ermordet. Während Kommissarin Franziska Conte (Julia Koch) aus Salzburg vor einem Rätsel steht, wird Lukas persönlich bedroht, denn auf dem Arm der Leiche steht seine Handynummer, die mit Kugelschreiber notiert wurde.

Video News

20:15 Uhr, Das Erste, Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen, Porträt

Zum 40. Geburtstag von Prinz Harry am 15. September wirft diese Doku-Serie einen Blick auf sein Leben. Geprägt von der Scheidung seiner Eltern und dem tragischen Verlust seiner Mutter, Lady Diana, wird Harrys Kindheit und Jugend beleuchtet. Die Dokumentation zeigt auch seine wilden Jahre, als er durch skandalöse Fotos in den Schlagzeilen landete. Zudem werden die Ereignisse seit seiner Hochzeit mit Meghan Markle 2018 betrachtet. Anfangs als Symbol eines modernen Königshauses gefeiert, endete ihre Rolle überraschend, als Harry und Meghan Anfang 2020 ihre königlichen Pflichten niederlegten.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der Auftaktsendung der VOX-Nachhaltigkeitswoche kommt Abenteurer und Outdoor-Enthusiast Nils Glagau beim Pitch von METORBIKE voll auf seine Kosten. Gemeinsam mit Ralf Dümmel testet er ein innovatives Elektro-Motorrad, das die Gründer Marvin Rau und Michael Szpitalny entwickelt haben. Dieses E-Fahrzeug lässt sich an individuelle Bedürfnisse anpassen und ist optisch und akustisch kaum von einem herkömmlichen Verbrenner zu unterscheiden. Der Test bringt sichtlich Spaß, aber die Frage bleibt: Werden die Löwen bereit sein, eine halbe Million Euro zu investieren?

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten am Meer, Krimi

In den Dünen bei Husum werden mehrere Frauenleichen entdeckt, die präpariert und mit Tattoos versehen worden sind, was die Morde besonders makaber erscheinen lässt. Die junge Kommissarin Ria Larsen (Karoline Schuch) übernimmt überraschend die Leitung der Ermittlungen, sehr zum Erstaunen ihres erfahrenen Kollegen Mattern (Ronald Kukulies). Neben dem öffentlichen Druck muss Ria sich auch in ihrem Team behaupten. Lediglich ihr Kollege Michael Brandt (Christoph Letkowski) unterstützt sie uneingeschränkt.

22:15 Uhr, ZDF, Tenet, Sci-Fi-Action

Ein Undercover-Agent, genannt "Protagonist" (John David Washington), wird für das geheime CIA-Projekt "Tenet" rekrutiert. Dabei entdeckt er eine Methode, Objekte und Menschen in der Zeit rückwärts zu bewegen – eine sogenannte Inversion. Diese Technik stellt sich als eine Bedrohung aus der Zukunft heraus, angeführt von dem russischen Waffenhändler Andrei Sator (Kenneth Branagh). Zusammen mit seinem neuen Partner Neil (Robert Pattinson) macht sich der Protagonist auf, Sators Pläne zu durchkreuzen und die Welt vor einem möglichen Krieg zu bewahren.