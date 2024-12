Nord Nord Mord, Udo Jürgens Forever, ... TV-Tipps am Montag

"Nord Nord Mord: Sievers und das Geisterhaus": Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) kommen zufällig am alten Abrisshaus am Watt vorbei. (cg/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 06:01 Uhr

In "Nord Nord Mord" (ZDF) wird eine tote Frau in einem Abbruchhaus gefunden. Das Erste zeigt die Show "Udo Jürgens Forever" mit vielen Musikstars. In "Last Christmas" (VOX) trifft die vom Pech verfolgte Kate einen geheimnisvollen Gentleman.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und das Geisterhaus, Krimi

Kurz bevor ein altes Haus am Watt von den Sylter Feuerwehren für eine Übung in Brand gesteckt werden soll, entdeckt der Wehrführer Bosse Iwersen (Thomas Niehaus) eine tote Frau. Warum hat sein Kollege Kjell Lassen (Lasse Myhr) diese bei der vorherigen Überprüfung des Gebäudes nicht bemerkt? Und wer ist die Verstorbene? Währenddessen wartet Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) in Marion Petersens (Judith Döker) kleiner Buchhandlung auf eine Lesung der Autorin Silke Kasper. Doch diese bleibt unauffindbar.

20:15 Uhr, Das Erste, Udo Jürgens Forever, Show

In "Udo Jürgens Forever. Die Show zum 90. Geburtstag" zollen prominente Musiker der legendären Sängerikone Tribut: Popkünstler Adel Tawil, die norwegische Entertainerin und Schauspielerin Wencke Myhre, Moderator und Musiker Götz Alsmann, Moderatorin und Model Aurora Ramazzotti, Schlagersänger und Produzent Thomas Anders, Chanson-Interpretin Annett Louisan sowie Sängerin Vanessa Mai. Diese und weitere Künstler präsentieren Udo Jürgens' größte Hits und berichten von ihren persönlichen Erlebnissen mit ihm.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Herzlichen Glückwunsch, "Bauer sucht Frau"! Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze mit Inka Bause wird 20 Jahre alt. Jedes Jahr bringt der RTL-Dauerbrenner emotionale Momente und neue Liebesgeschichten: Beim legendären Scheunenfest werden erste zarte Blicke ausgetauscht, während in der Hofwoche die Gefühle intensiver werden. Für manche Teilnehmer hat die Sendung sogar das perfekte Liebesglück gebracht!

20:15 Uhr, VOX, Last Christmas, Komödie

Kate (Emilia Clarke) hat es schwer: Ihre Karriere als Tänzerin stagniert, das Verhältnis zu ihrer Familie ist zerrüttet, und ihr Job als Weihnachts-Elf in einem ganzjährig geöffneten Geschäft nervt sie gewaltig. Dann trifft sie auf den charmanten Tom (Henry Golding), der ihr Leben auf den Kopf stellt. Durch ihn findet Kate neuen Lebensmut und Selbstvertrauen. Doch Tom hat ein Geheimnis, das alles verändert.

22:15 Uhr, ZDF, Moonfall, Sci-Fi-Action

Der Mond verlässt seine Umlaufbahn und steuert auf die Erde zu, was katastrophale Konsequenzen hat. Um den Weltuntergang abzuwenden, machen sich die ehemalige Astronautin Jo Fowler (Halle Berry), ihr früherer Kollege Brian Harper (Patrick Wilson) und Wissenschaftler K.C. Houseman (John Bradley) auf den Weg zum Mond. Dort machen sie eine unglaubliche Entdeckung: Der Mond ist nicht das, was die Menschheit bisher angenommen hat.