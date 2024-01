Nord Nord Mord, Beckenbauer, ... TV-Tipps am Montag

"Nord Nord Mord: Sievers und die fünf Fragezeichen": Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk, l.), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) suchen Schutz hinter einem Hügel. (cg/spot)

SpotOn News | 08.01.2024, 06:01 Uhr

In "Nord Nord Mord" (ZDF) gibt ein Toter im Autozug nach Sylt Kommissar Sievers Rätsel auf. Das Erste nimmt das Leben von "Kaiser" Franz Beckenbauer unter die Lupe. Außerdem geht "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" (Sat.1) in eine neue Runde.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und die fünf Fragezeichen, Krimi

Im Autozug nach Sylt sitzt ein Mann mit dem Foto von Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) neben sich und einer Pistole im Handschuhfach. Doch bei Ankunft des Zuges wird er erschossen in seinem Wagen aufgefunden. Derweil schaut sich Sievers eine Immobilie an, die Polizist Schneider (Stephan A. Tölle) dank der Kontakte seiner Frau auftreiben konnte. Eine exklusive Villa mit freiem Blick aufs Watt: Das findet man nicht alle Tage! Überzeugt ist Sievers dennoch nicht. Aber die Zeit drängt.

Video News

20:15 Uhr, Das Erste, Beckenbauer, Doku

Franz Beckenbauer – Lichtgestalt des deutschen Fußballs, Weltmeister als Spieler und Trainer, Vater des Sommermärchens 2006, Werbeikone, Weltstar. Der Mann, den alle nur den "Kaiser" nennen, prägt das Bild der Bundesrepublik Deutschland wie sonst kaum jemand. Die Autoren Philipp Grüll und Christoph Nahr verweben im Dokumentarfilm "Beckenbauer" beide Facetten zu einem Blick auf ein Gesamtlebenswerk mit Licht und Schatten. Sie sprechen mit Walter Beckenbauer über Kindheit und komplexe Beziehungen zu seinem berühmten Bruder Franz, mit dessen ehemaliger Lebensgefährtin Diane Sandmann und seiner geschiedenen Frau Sybille über den Mann und Lebenspartner Beckenbauer.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, Sat.1, The Biggest Loser – Leben leicht gemacht, Abspecksoap

2024 geht der Abnehm-Kampf in eine neue Runde: Erstmals tritt Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss mit ihrem eigenen Team gegen die Kilokämpfer von Trainerlegende Ramin Abtin an. In insgesamt zehn Episoden kämpfen 23 Kandidaten um den Titel "The Biggest Loser 2024" und eine Siegprämie von 50.000 Euro.

22:15 Uhr, ZDF, 21 Bridges – Jagd durch Manhattan, Action

Als zwei Drogendiebe acht Polizeikräfte erschießen, lässt der die Verfolgung leitende New Yorker Polizist Andre Davis (Chadwick Boseman) alle Brücken nach Manhattan sperren, um die Flüchtigen einzukesseln. Davis legt als Sohn eines ermordeten Polizisten eine umstrittene Härte an den Tag. Bei der Jagd auf die beiden Täter stößt der Polizist auf gestohlene Drogen, die ein Indiz für ein korruptes Netzwerk in den eigenen Reihen sind.