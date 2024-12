Die Toten vom Bodensee, ... TV-Tipps am Montag

"Die Toten vom Bodensee: Nachtschatten": Kommissarin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) im Einsatz. (cg/spot)

SpotOn News | 30.12.2024, 06:00 Uhr

In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) endet eine Lesung für einen Bestsellerautor tödlich. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares. In "22 Jump Street" (VOX) ermitteln zwei Chaos-Cops an einer Schule.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Nachtschatten, Krimi

Nach einer Lesung seines neuesten Romans wird Sasha Fetscher (Florian Wagner) in der Villa Berg von seiner Frau Emily Fetscher (Marie-Christine Friedrich) erstochen in seinem Bett gefunden. Als die Mordwaffe bei Sasha Fetschers Affäre Henriette Trautschke (Claudia Kottal) entdeckt wird, scheint der Fall zunächst gelöst. Doch Gerichtsmediziner Thomas Egger (Stefan Pohl) stellt bei der Obduktion fest, dass der Bestsellerautor bereits tot war, bevor er erstochen wurde.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Bevor das Jahr endet, lädt Moderator Kai Pflaume gemeinsam mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton zu einer langen Quiznacht ein. Prominente Teilnehmer spielen in drei unterhaltsamen Runden um Geldbeträge, die unter den Zuschauern aufgeteilt werden, die auf das richtige Team gesetzt haben. Im Finale kämpfen die Gewinnerteams der ersten Runden um 50.000 Euro, die einem guten Zweck zugutekommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen, Fantasy

Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) erfährt, dass Credence (Ezra Miller), den man für tot hielt, in Paris nach seiner Herkunft sucht. Auf Bitten von Dumbledore (Jude Law) macht sich Newt auf den Weg, um Credence zu schützen, denn Grindelwald (Johnny Depp) verfolgt ebenfalls eigene Pläne mit dem Jungen. Ob es Dumbledore und seinen Mitstreitern gelingt, Grindelwalds düstere Vorhaben zu stoppen, bleibt ungewiss.

20:15 Uhr, VOX, 22 Jump Street, Action-Komödie

Eine gefährliche neue Droge macht am College die Runde und hat bereits ein erstes Todesopfer gefordert. Die Undercover-Ermittler Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) gehen der Sache nach, doch sie lassen sich zunehmend von den Versuchungen des Collegelebens ablenken.

22:15 Uhr, ZDF, Uncharted, Action-Abenteuer

Der junge Dieb Nate (Tom Holland) schließt sich dem erfahrenen Abenteurer Sully (Mark Wahlberg) an, um einen sagenumwobenen Seefahrerschatz zu finden, der auch Nates vermissten Bruder einst faszinierte. Doch nicht nur die beiden sind hinter dem Schatz her, und es wird ein weltweiter Wettlauf, bei dem die Grenzen zwischen Freund und Feind immer mehr verschwimmen.