Donna Leon, Wer wird Millionär?, ... TV-Tipps am Montag

"Donna Leon: Endlich Mein": Commissario Brunetti (Uwe Kokisch) Sergente Vianello (Karl Fischer) versuchen einen Mord im Umfeld der Operndiva Flavia Petrelli aufzuklären. (cg/spot)

SpotOn News | 22.01.2024, 06:01 Uhr

Commissario Brunetti (Das Erste) sorgt sich um die Operndiva Flavia Petrelli. Bei "Wer wird Millionär" (RTL) ist wieder Köpfchen gefragt. In "See for Me - Der unsichtbare Feind" (ZDF) wird eine blinde Frau mit einer Verbrecherbande konfrontiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Endlich Mein, Krimi

Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) erwartet mit Spannung das langersehnte Comeback der Operndiva Flavia Petrelli (Leslie Malton). Nach einer mysteriösen Pause kehrt die berühmte Sopranistin mit Puccinis "Tosca" auf die Bühne zurück. Wenige Tage vor der Premiere nutzen Gewerkschaftler die Aufmerksamkeit, um gegen die Kommerzialisierung des Kulturbetriebs zu protestieren: Mit einem Streik wollen sie das Opernhaus lahmlegen. Kurz darauf geht ein Boot für Fahrdienste in Flammen auf und Petrellis Kostümassistentin Francesca (Cornelia Gröschel) kommt ums Leben.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, kabel eins, Iron Man, Superheldenabenteuer

Der zynische Waffenhändler und Erfinder Tony Stark (Robert Downey Jr.) wird entführt und gezwungen, eine besonders effektive Waffe zu konstruieren. Doch stattdessen baut sich der geniale Techniker einen Anzug aus Schwermetall, mit dessen Hilfe er fliehen kann. Wieder zu Hause in Los Angeles, verfeinert er die Technik immer weiter, bis ihm der Anzug sozusagen übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet sein väterlicher Freund Stane (Jeff Bridges) der Mann ist, der ihm ans Leder will.

20:15 Uhr, Sat.1, The Biggest Loser – Leben leicht gemacht, Abspecksoap

In der dritten Woche im Camp wird es sehr emotional: Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss werfen mit ihren Teams einen Blick in die Vergangenheit, denn nur, wer diese verarbeitet, ist bereit, in eine neue und gesündere Zukunft zu starten. Auf der Waage zeigt sich dann, wer diese neu gewonnene Kraft direkt für den Abnehmerfolg nutzen konnte.

22:30 Uhr, ZDF, See for Me – Der unsichtbare Feind, Thriller

Die durch eine Erbkrankheit erblindete Ex-Leistungssportlerin und Katzensitterin Sophie (Skyler Davenport) wird während eines Auftrags in einer abgelegenen Villa mit einer Einbrecherbande konfrontiert. Als sich eine riskante Vereinbarung der jungen Frau mit den Kriminellen zerschlägt, muss sie um ihr Überleben kämpfen. Ihre einzige Verbündete: eine App, über die sie mit einer freiwilligen Helferin vernetzt ist.