Der Millionen Raub, ... TV-Tipps am Montag

"Der Millionen Raub": Omar Abdallah (Karim Ben Mansur) und Zlatko Petrovic (Slavko Popadić) stehen mit jeweils zwei Koffern in der Hand vor einem Geldtransporter. (cg/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 06:00 Uhr

Dem "Millionen Raub" (ZDF) folgt eine gefährliche Jagd nach der verschwundenen Beute. Bei VOX ist die "Höhle der Löwen" wieder offen für neue Geschäftsideen. Das Erste zeigt die Doku "Hirschhausen und die Abnehmspritze".

20:15 Uhr, ZDF, Der Millionen Raub, Krimi

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter, bei dem acht Millionen Euro geraubt wurden, ist der angeblich überfallene Fahrer Omar Abdallah (Karim Ben Mansur) plötzlich verschwunden. Nachdem er den Fahndern in Brasilien ins Netz gegangen ist, wandert er in Hamburg in den Knast. Dort bekommt Omar sehr viel Besuch: von seiner Freundin Chantal (Sina Tkotsch), seiner Noch-Ehefrau Malaika (Sabrina Amali), seiner Mutter Haifa (Inaam Al Battat), seiner Anwältin Alice König (Anja Kling) und von der Polizei. Alle wollen wissen, was aus der Beute geworden ist, denn bei Omars Verhaftung wurden von dem geraubten Geld nur 200.000 Euro sichergestellt.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

"Die Höhle der Löwen" ist zurück. In der 15. Staffel nehmen sieben Investoren Platz auf den Löwen-Stühlen. Handelsprofi Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Konzernchef Nils Glagau, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler, Meinungsmacherin Tijen Onaran und Foodexperte Tillman Schulz hören sich die Geschäftsideen der Gründer an und es geht um einen Deal, der das Leben verändert.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und die Abnehmspritze, Doku

Viele, die sie bräuchten, bekommen sie nicht. Viele, die sie nicht brauchen, nehmen sie. Aber wie wirkt die sogenannte "Abnehmspritze" wirklich? Und werden mit ihr endlich all unsere Probleme rund um das Thema Fettleibigkeit gelöst? Hirschhausen geht dorthin, wo Kameras selten hinkommen: zum Beispiel in eine Therapiegruppe für Essgestörte und den Backstage-Bereich der Komikerin Nicole Jäger. Er begleitet eine Patientin, die mit der Spritze abnimmt, und er legt sich selbst ins MRT. Wie reagiert sein eigener Körper auf eine Woche voller zusätzlicher Süßigkeiten und Junk-Food?

20:15 Uhr, Sat.1, Unsere Lieblinge – Deutschlands größte Musik-Stars, Show

Herbert Grönemeyer, Helene Fischer, Udo Lindenberg oder Sarah Connor – in 75 Jahren Bundesrepublik hat das Land zahlreiche ikonische Musikerinnen und Musiker hervorgebracht. Aber wessen Musik berührt die Herzen am meisten? Wessen Songs kennt wirklich jeder? Wer ist der größte Musik-Star Deutschlands? Oliver Geissen moderiert die Show.

21:00 Uhr, Das Erste, Außer Dienst? – Die Gerhard Schröder-Story, Doku

Kaum eine Figur der jüngeren deutschen Zeitgeschichte polarisiert so wie der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Dabei wurde zuletzt viel über ihn gesprochen, wenig mit ihm. Das ändert sich mit diesem Film. Hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine seine Freundschaft zu Wladimir Putin geändert? Und welche Rolle hat Schröder im März 2022 bei den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gespielt? Privataufnahmen aus der Zeit geben exklusive Einblicke in die Treffen in Istanbul und Moskau.