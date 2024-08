Wilsberg, Sing, Harter Brocken, ... TV-Tipps am Samstag

"Wilsberg: Alles Lüge": Wilsberg (Leonard Lansink, r.) sucht Dr. Lüders (Brigitte Zeh) in ihrer Praxis auf, um ihr schlechte Nachrichten zu überbringen. (cg/spot)

SpotOn News | 10.08.2024, 06:00 Uhr

Privatdetektiv Wilsberg (ZDF) ermittelt wegen Cybermobbing an einer Ärztin. In "Sing" (Sat.1) richtet ein Koala einen tierischen Gesangswettbewerb aus. Dorfpolizist Koops hat es in "Harter Brocken" (ONE) mit einem zwielichtigen Rockerboss zu tun.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Alles Lüge, Krimi

Auf dem Wochenmarkt wird Ekki (Oliver Korittke) von einem säumigen Steuerzahler attackiert. Der Zeuge Paul Schlächter (Wolfgang Maria Bauer) verletzt sich leicht, als er versucht, Ekki zu helfen. Wilsberg (Leonard Lansink) bringt Schlächter zu der Ärztin Dr. Britta Lüders (Brigitte Zeh), die Wilsberg um Unterstützung bittet. Ein ehemaliger Patient namens Oliver Busch verbreitet im Internet Lügen über sie. Wilsberg verspricht, der Sache nachzugehen. Als er jedoch die Wohnung des Enthüllungsjournalisten und Ex-Drogenabhängigen Oliver Busch betritt, findet er ihn tot vor.

20:15 Uhr, Sat.1, Sing, Digitaltrickkomödie

Buster Moons Theater steht kurz vor dem Ruin. Um das Musiktheater zu retten, plant der kleine Koala einen Gesangswettbewerb. Gesagt, getan: Schon bald stehen Hunderte von Tieren vor seiner Tür, um an der neuen Show teilzunehmen. Was Buster nicht ahnt: Seine schrullige Sekretärin hat auf den Flugblättern 100.000 statt 1.000 Dollar Preisgeld angegeben. Ein tierisches Vergnügen mit mitreißenden Songs und vielen Emotionen beginnt.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Quatsch Comedy Show – Best of, Comedyshow

Quatsch kehrt zurück auf ProSieben! Mit Stand-ups und viel Show. Es gibt witzige Aktionen, Parodien, Musikinszenierungen und natürlich die besten Stand-up-Comedians Deutschlands. Jede Woche neuer großer Quatsch. Bühne frei für "Die Quatsch Comedy Show" mit dem Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar, das sich lustigen Herausforderungen stellt und die Zuschauer zum Lachen bringt.

20:15 Uhr, ONE, Harter Brocken: Der Waffendeal, Krimi

Ein Schuss weckt Koops (Aljoscha Stadelmann) nach einer durchzechten Nacht im Hochsitz. Der verkaterte Dorfsheriff stößt bei der Suche nach seinem Trinkkumpanen, dem Förster Heiko (Sebastian Weiss), mitten im Wald auf den Rockerboss Andy Blome (Nicki von Tempelhoff) und findet das sehr verdächtig. Koops weiß zwar nicht, dass Blome Heiko auf dem Gewissen hat und ein flüchtiges Gangmitglied (Aurel Manthei) jagt, beschließt aber, Andy ab sofort nicht mehr aus den Augen zu lassen.

20:15 Uhr, RTL zwei, Die Bourne Identität, Agententhriller

Ein schwer verletzter Unbekannter (Matt Damon) wird mitten im Meer von einem Fischerboot gerettet. Er kann sich weder an seinen Namen noch an seine Vergangenheit erinnern. Unter seiner Haut findet man ein Implantat mit einer Schweizer Bankkontonummer. Er reist nach Zürich und entdeckt, dass er unter dem Namen Jason Bourne als Agent im Staatsdienst und als Auftragskiller tätig gewesen sein muss.