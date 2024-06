Ein starkes Team, Schlagerbooom, ... TV-Tipps am Samstag

"Ein starkes Team: Tod einer Pflegerin": Seniorenheim-Bewohner Lars Schellhorn (Christian Kohlund, r.) beschwert sich bei Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) darüber, sein Zimmer nicht verlassen zu dürfen.

SpotOn News | 08.06.2024, 06:01 Uhr

Das "starke Team" (ZDF) ermittelt nach dem Mord in einem Altenheim. Im Ersten präsentiert Florian Silbereisen das "Schlagerbooom Open Air". Außerdem stürzt sich Otto Waalkes als Magier Catweazle in unterhaltsame Abenteuer.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Tod einer Pflegerin, Krimi

Die junge Altenpflegerin Lotte (Helena Sattler) wird ermordet im Schwesternzimmer des Altenheims aufgefunden, in dem sie seit Kurzem gearbeitet hatte. Das "starke Team" nimmt die Ermittlungen auf. Offenbar hatte Lotte den Arbeitsplatz nicht ohne Grund gewechselt. In dem anderen Pflegeheim hatte sie einer Bewohnerin beim Suizid geholfen. Möchte sich deren Ehemann, Lars Schellhorn (Christian Kohlund), der Lotte ins neue Heim hinterhergezogen ist, nun an ihr rächen?

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich, Show

Mit einer spektakulären Stadionshow feiert Florian Silbereisen das 30-jährige Jubiläum der größten und erfolgreichsten Schlager-Eurovisionsshow! Seit der ersten "Sommerfest"-Show am 2. Juni 1994 faszinieren die "Feste"-Shows mit immer wieder neuen Formaten, Locations und Events. Es gratulieren unter anderem: Andrea Berg, Rainhard Fendrich, Howard Carpendale, Anna Ermakova, Andy Borg, Ben Zucker, voXXclub, Kerstin Ott, DJ Ötzi und Marianne Rosenberg.

20:15 Uhr, Sat.1, Catweazle, Abenteuer

Der Magier Catweazle (Otto Waalkes) befördert sich mit einem Zauberspruch unfreiwillig in ein völlig anderes Zeitalter. Als er in der Gegenwart auf den Jungen Benny (Julius Weckauf) trifft, staunt dieser nicht schlecht. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Catweazles Zauberstab, der den Magier zurück nach Hause bringen soll. Die Entwicklungen der Neuzeit stellen diesen jedoch vor die ein oder andere Herausforderung.

20:15 Uhr, ONE, Blind ermittelt: Die toten Mädchen von Wien, Krimi

Der ehemalige Wiener Chef-Inspektor Alexander Haller (Philipp Hochmair) gibt sich die Schuld am Tod seiner Lebensgefährtin, der Staatsanwältin Kara Hoffmann (Anna Rot), die vor zwei Jahren bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben kam. Über das Attentat, bei dem Haller sein Augenlicht verlor, kommt er nicht hinweg. Dass sich Haller aus Verzweiflung das Leben nimmt, verhindert der Taxifahrer Nikolai Falk (Andreas Guenther) eines Nachts in letzter Minute. Für einen neuen Sinn sorgt ausgerechnet der für Karas Ermordung verurteilte Udo Strasser (Stipe Erceg).

20:15 Uhr, ZDFneo, Das Geisterschloss, Horrorfilm

Nell (Lili Taylor) nimmt an einer Schlafstudie im "Hill House" teil und trifft dort auf Theo (Catherine Zeta-Jones) und Luke (Owen Wilson). Bald geschehen mysteriöse Dinge. Da gibt Studienleiter Dr. Marrow (Liam Neeson) zu, dass es bei dem Projekt tatsächlich um Angst geht. Als der Geist des ehemaligen Hausbesitzers beginnt, im "Hill House" sein Unwesen zu treiben, gerät das Experiment völlig außer Kontrolle