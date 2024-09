Die stillen Mörder, Jason Bourne, ... TV-Tipps am Samstag

SpotOn News | 28.09.2024, 06:00 Uhr

In "Die stillen Mörder" (Das Erste) riskiert eine Anwältin ihren Job, um Missstände in einem Altenheim aufzudecken. Johannes B. Kerner sucht mit Promi-Experten den "Quiz-Champion" (ZDF). Außerdem muss Matt Damon als "Jason Bourne" (VOX) einer alten Verbündeten helfen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die stillen Mörder, Thriller

Die junge Juristin Mia Stocker (Milena Tscharntke) beginnt ihren ersten Job in der angesehenen Kanzlei ihres Vaters (Joachim Raaf). Da sie ohne ihn aufwuchs, sieht sie dies als eine große Chance, ihm näherzukommen. Ihr erster Fall wirkt zunächst unproblematisch: Ein älterer Mann verstirbt in einem Pflegeheim aufgrund einer falschen Medikamentengabe. Mia vertritt den Heimleiter Richard Willenborg (Matthias Matschke), einen alten Bekannten ihres Vaters. Gemeinsam mit ihrem ambitionierten Kollegen Jan Wilke (Franz Hartwig) gelingt es ihr, die Klage auf Schadensersatz abzuwehren und die Schuld der überarbeiteten Pflegerin Dana Kowalczyk (Maria Magdalena Wardzinska) zuzuschieben, die versehentlich eine Überdosis verabreichte. Doch die Hintergründe sind weitaus komplizierter.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

Johannes B. Kerner lädt erneut zum "Quiz-Champion" ein: Schlaue Köpfe haben die Chance, sich den Titel des Quiz-Champions und 100.000 Euro zu sichern. Um zu gewinnen, müssen die Kandidaten fünf Experten besiegen. Mit von der Partie sind: Franziska van Almsick für den Bereich Sport, Axel Milberg in Literatur und Sprache, Bastian Pastewka für Film und Fernsehen, Alexander Herrmann für Ernährung und Pinar Atalay in Zeitgeschehen.

20:15 Uhr, VOX, Jason Bourne, Actionthriller

Zwölf Jahre nach den Ereignissen rund um Operation Blackbriar hat Jason Bourne (Matt Damon) seine Erinnerungen zurückerlangt und verdient sein Geld nun mit illegalen Kämpfen. Seine frühere Verbündete Nicky Parsons (Julia Stiles) wird seit ihrem Hackerangriff auf die CIA gejagt. Als sie sich wieder mit Bourne zusammenschließt, erkennen sie, dass nicht nur der Geheimdienst hinter ihnen her ist, sondern auch ein Auftragsmörder auf sie angesetzt wurde.

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

RTL startet die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Die Jury setzt sich dieses Mal aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana zusammen. Als Schauplatz dient erstmals der Europa-Park in Rust, der für spektakuläre Castings sorgt. Auch die Altersbeschränkung wurde aufgehoben, sodass nun alle ab 16 Jahren teilnehmen können. Der Auslandsrecall findet dieses Mal auf der Insel Kreta statt.

20:15 Uhr, Sat.1, Hotel Transsilvanien 4: Eine Monster Verwandlung, Gruselkomödie

In Hotel Transsilvanien sorgt eine fehlgeschlagene Erfindung für Chaos: Die Monster werden in Menschen verwandelt, während Johnny sich in ein Monster verwandelt. Dabei müssen sie erschrocken feststellen, dass sie durch die Verwandlung ihre Kräfte verloren haben. Gemeinsam versuchen die Freunde, den Vorgang so schnell wie möglich rückgängig zu machen, wobei sie einige unerwartete Herausforderungen erwarten.