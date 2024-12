München Mord, Die große Maus-Show, ... TV-Tipps am Samstag

"München Mord: Die indische Methode": Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) haben ihren immer noch nicht aus der Trance erwachten Chef Schaller (Alexander Held) ins Auto verfrachtet. (cg/spot)

SpotOn News | 14.12.2024, 06:00 Uhr

Der Mord in einem Elite-Internat beschäftigt die Ermittler in "München Mord" (ZDF). In der "großen Maus-Show" (Das Erste) stellen sich Promis gewitzten Kinderfragen. In der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (RTL) müssen die drei Unterhaltungsprofis improvisieren.

20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Die indische Methode, Krimi

Zangel (Christoph Süß) gibt den Ermittlern Flierl (Bernadette Heerwagen), Schaller (Alexander Held) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) den Auftrag, einen Mordfall an einem Elite-Internat unauffällig aufzuklären. Unter den Schülerinnen ist die Tochter des Staatssekretärs Bilfinger (Stefan Murr), Caro Bilfinger (Isabel Dornheim). Sie geriet häufig in Konflikte mit der ermordeten Kim (Lilly-Marie Vogler), die zusammen mit ihrer Freundin Lydia (Nadja Sabersky) aus einfachen Verhältnissen stammt und dank ihres Talents an der Schule aufgenommen wurde. Caro, neidisch auf die beiden, mobbte Kim regelmäßig.

Video News

20:15 Uhr, Das Erste, Die große Maus-Show, Wissensshow

Es ist wieder soweit für "Die große Maus-Show", moderiert von Esther Sedlaczek. In der beliebten Familienshow werden spannende Kinderfragen auf humorvolle Weise behandelt. Dabei geht es diesmal um Themen wie: Warum lande ich im fahrenden Bus an derselben Stelle, wenn ich hochspringe? Wie entstehen Polarlichter? Und warum fällt Marmeladenbrot immer auf die falsche Seite? Die prominenten Gäste müssen sich den kniffligen Fragen stellen und ihr Wissen beweisen.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

In der letzten Ausgabe vor Weihnachten kommen zwei besondere Gäste ins Studio: Mike Krüger und Victoria Swarovski. Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wissen vorab nicht, welche Überraschungen auf sie warten. Wird Victoria Swarovski die Moderation übernehmen? Oder bildet Thomas vielleicht ein Team mit seinem langjährigen Freund Mike? Das andere Team könnten dann Jauch und Schöneberger bilden.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

In "The Masked Singer" performen zehn Prominente, die in aufwendigen Kostümen auftreten und ihre Identität verbergen. Wer sich hinter den Masken versteckt, bleibt bis zum Ende ein Geheimnis. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten, und der Promi mit den wenigsten Stimmen wird enthüllt. Wer verbirgt sich wohl unter der Maske? Die Spannung steigt!

20:15 Uhr, ONE, Der Zürich-Krimi: Borchert und die Stadt in Angst, Krimi

Sechs Menschen wurden ermordet, und an jedem Tatort fand man eine Schablone mit Sonne und Mond. Handelt es sich beim "Zürich-Killer" um jemanden, der nach einem bestimmten Muster vorgeht, oder gibt es eine Verbindung zwischen den Opfern? Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) glaubt, in Timo Brock (Robin Sondermann) den Täter gefasst zu haben. Doch als Dominique (Ina Paule Klink) vor Borcherts (Christian Kohlund) Augen von einem Lieferwagen erfasst wird, stellt sich heraus, dass es kein Unfall war, sondern ein gezielter Anschlag.