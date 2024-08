Lost in Fuseta, Joko gegen Klaas, ... TV-Tipps am Samstag

"Lost in Fuseta": Kommissar Lost (Jan Krauter, l.) lässt sich zu einer riskanten Übergabe führen. (cg/spot)

SpotOn News | 17.08.2024, 08:22 Uhr

In "Lost in Fuseta" (Das Erste) ermittelt ein deutscher Kommissar mit Asperger-Autismus in Portugal. Joko und Klaas treten zum "Duell um die Welt" (ProSieben) an und im Ersten präsentiert Johannes B. Kerner das Zweite-Chance-Special von "Der Quiz-Champion".

20:15 Uhr, Das Erste, Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal, Krimi

Europol hat den Hamburger Kommissar Lost (Jan Krauter) im Rahmen eines Austauschprogramms in die portugiesische Küstenstadt Fuseta geschickt. Seine neuen Kollegen, die selbstbewusste Graciana (Eva Meckbach) und der entspannte Carlos (Daniel Christensen), sind erstaunt über den "Alemao". Trotz der Sommerhitze trägt er einen tadellos sitzenden Anzug, hat stets das nötige Wissen parat und versteht sogar ihre kollegialen Scherze auf Portugiesisch. Doch viel Zeit zum Kennenlernen bleibt nicht, denn am Strand wurde die Leiche eines Privatdetektivs gefunden.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt, Spielshow

Der Wettkampf zwischen Joko und Klaas geht in die nächste Runde! Auf dem größten Spielfeld aller Zeiten treten die Moderatoren erneut gegeneinander an. Die Reiserouten und das ausgefallene Reiseprogramm werden vom jeweils anderen festgelegt. In diesem neuen Spielmodus duellieren sich Joko und Klaas nun in allen Studiorunden und nicht erst im großen Finale. Zum ersten Mal begegnen sie sich auch auf ihren weltweiten Abenteuern: Auf Jamaika kommt es zum großen Showdown.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion – Das Zweite-Chance-Special, Rateshow

"Quiz-Champion" zu werden, ist eine große Herausforderung. Die Kandidaten müssen eine Schnellraterunde und fünf Wissensduelle erfolgreich bestehen. Einige Teilnehmer, die es bereits bis ins Finale geschafft haben, dort aber knapp scheiterten, bekommen nun eine zweite Chance. Wer alle fünf Duelle in den Wissensgebieten gewinnt, kann "Quiz-Champion" werden und 100.000 Euro gewinnen. Diese Experten müssen sie besiegen: Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen), Wigald Boning (Erdkunde), Katrin Müller-Hohenstein (Sport) sowie Jens Riewa (Zeitgeschehen).

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden, Dokusoap

Marvel hat seine Avengers, DC seine Justice League und RTL seine Dschungel-Legenden: Zum 20-jährigen Jubiläum von "IBeS" kehrt das Dschungelcamp erstmals im Sommer zurück. In dieser speziellen Staffel wagen ehemalige Dschungel-Stars erneut das Abenteuer "Dschungelcamp" in Südafrika! Wer wird sich wieder in spektakulären Prüfungen behaupten, emotionale Lagerfeuer-Momente überstehen und wahre Größe zeigen?

20:15 Uhr, RTL zwei, Rendezvous mit Joe Black, Fantasydrama

William Parrish (Anthony Hopkins) hat im Leben alles erreicht: Er ist ein erfolgreicher Medienunternehmer, lebt im Luxus und hat zwei schöne Töchter, Allison (Marcia Gay Harden) und Susan (Claire Forlani). Eines Morgens trifft Susan auf einen attraktiven jungen Mann (Brad Pitt), der offen mit ihr flirtet. Nachdem sie sich verabschiedet haben, bemerkt Susan nicht, dass der Mann kurz darauf von einem Auto überfahren wird. Doch überraschend trifft sie ihn wieder – in der Wohnung ihres Vaters. Er nennt sich Joe Black, und was ihn mit William verbindet, bleibt ein Rätsel.