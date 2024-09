Downsizing, Gefragt - Gejagt, ... TV-Tipps am Samstag

"Downsizing": Paul Safranek (Matt Damon, l.) und Dusan Mirkovic (Christoph Waltz). (cg/spot)

SpotOn News | 07.09.2024, 06:00 Uhr

Matt Damon lässt sich in "Downsizing" (Sat.1) mithilfe eines Serums schrumpfen. Bei "Gefragt - Gejagt" (Das Erste) stellen sich Promis dem Quizmarathon. In "Die Bestimmung - Insurgent" (Tele 5) kämpfen vier Jugendliche in einer dystopischen Zukunft ums Überleben.

20:15 Uhr, Sat.1, Downsizing, Komödie

Um die Herausforderungen der Überbevölkerung und Umweltkrisen zu bewältigen, entwickeln Wissenschaftler eine Methode namens "Downsizing", die es erlaubt, Menschen auf eine winzige Größe zu schrumpfen. Paul (Matt Damon) und Audrey (Kristen Wiig) entscheiden sich für diesen Schritt in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch als Zweifel aufkommen, wird klar, dass die vermeintlich perfekte kleine Welt auch ihre dunklen Seiten hat.

Video News

20:15 Uhr, Das Erste, Gefragt – Gejagt, Rateshow

16 prominente Ratefüchse treten wieder einmal an, um sich mit den besten Quiz-Experten Deutschlands zu messen. Vor die Elite des deutschen Quizsport wagen sich unter anderem der "Bergdoktor" Hans Sigl, "tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber, die Schauspielerinnen Lisa Maria Potthoff, Katharina Wackernagel und Lisa Feller, Meteorologin Katja Horneffer, Sternekoch Nelson Müller, Moderator und Comedian Simon Gosejohann, Comedian Ingo Appelt, Moderatorin Anja Kohl, Journalist Dirk Steffens, Comedian und Podcaster Felix Lobrecht, Sänger Johannes Strate sowie die Schauspieler Boris Aljinovic, Andreas Günther und Edin Hasanovics.

20:15 Uhr, Tele 5, Die Bestimmung – Insurgent, Sci-Fi-Action

Nach dem Tod ihrer Eltern und der Machtübernahme durch die eiskalte Ken-Anführerin Jeanine Matthews (Kate Winslet) sind Tris (Shailene Woodley) und ihr Freund Four (Theo James) auf der Flucht. Chicago ist inzwischen von der Außenwelt abgeschottet, und die Bevölkerung wurde in fünf Fraktionen eingeteilt: Candor (die Ehrlichen), Altruan (die Selbstlosen), Ferox (die Mutigen), Ken (die Intelligenten) und Amite (die Friedfertigen). Tris und Four gehören keiner dieser Gruppen an und werden von Jeanine als gefährliche Gegner eingestuft, die ausgeschaltet werden sollen.

20:15 Uhr, RTL zwei, 47 Meters Down – The Next Chapter, Horror

Nicole (Sistine Stallone), Sasha (Corinne Fox), Alexa (Brianne Tju) und Mia (Sophie Melisse) unternehmen einen Tauchgang zu einer versunkenen Maya-Stadt. Doch der Ausflug verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als sie feststellen, dass das Gebiet von riesigen weißen Haien beherrscht wird, die auf der Jagd sind. Während ihnen die Luft ausgeht, müssen die Freundinnen einen Weg aus dem Labyrinth enger Höhlen und bedrohlicher Tunnel finden, um den Schrecken der Tiefe zu entkommen. Ein gnadenloser Kampf ums Überleben beginnt.

20:15 Uhr, VOX, In Time – Deine Zeit läuft ab, Science-Fiction

In einer zukünftigen Welt kann man sich Lebenszeit erkaufen. Doch dem Arbeiter Will (Justin Timberlake) fehlen die nötigen Mittel, weshalb er sich jede Stunde hart erkämpfen muss. Eines Tages erhält er jedoch durch einen wohlhabenden Selbstmörder namens Henry dessen gesamte verbleibende Lebenszeit. Als Will verdächtigt wird, bei Henrys Tod nachgeholfen zu haben, flieht er mit der Bankierstochter Sylvia (Amanda Seyfried), die er als Geisel nimmt.