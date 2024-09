Im Netz der Gier, Ghostbusters, ... TV-Tipps am Samstag

"Im Netz der Gier": Anna Grawe (Tanja Wedhorn) wird in einen Korruptionsskandal verwickelt und gerät in Gefahr. (cg/spot)

SpotOn News | 21.09.2024, 06:01 Uhr

In "Im Netz der Gier" (Das Erste) gerät die rechte Hand einer Bundestagsabgeordneten in einen Korruptionsskandal. Das ZDF zeigt "Die Giovanni Zarrella Show" und in der Neuauflage von "Ghostbusters" (VOX) gehen vier Frauen auf Geisterjagd.

20:15 Uhr, Das Erste, Im Netz der Gier, Drama

Die gewissenhafte Büroleiterin Anna Grawe (Tanja Wedhorn) arbeitet gerne für die Bundestagsabgeordnete Bea Kober (Rosa Enskat). Teil ihrer Arbeit ist es, nicht immer alles zu hinterfragen. Als Bea sie bittet, einen Umschlag vor der Staatsanwaltschaft zu verstecken, bleibt Anna loyal. Trotzdem ist ihr insgeheim bewusst, dass an den Korruptionsvorwürfen gegen Bea etwas dran sein könnte. Wie gefährlich die Verbindungen zu dem kasachischen Oligarchen Parygin (Eugen Knecht) sind, der in Beas strukturschwachem Wahlkreis einen Jachthafen bauen will, kann Anna jedoch nicht erahnen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Show

In "Die Giovanni Zarrella Show" wird das Beste aus deutschem Schlager und Pop präsentiert, ergänzt durch internationale Gäste und einzigartige Duette. Moderator Giovanni Zarrella begrüßt unter anderem Gianna Nannini, Rea Garvey, Samu Haber, Kerstin Ott, Oli.P, Patrick Lindner, Melissa Naschenweng, Howard Carpendale, Sarah Engels, Matthias Reim, Maite Kelly und Gregor Meyle.

20:15 Uhr, VOX, Ghostbusters, Fantasykomödie

In New York häufen sich die Geistersichtungen. Für Abby (Melissa McCarthy), eine Expertin für paranormale Phänomene, und ihre technische Assistentin Jillian ist dies die perfekte Gelegenheit, um zu beweisen, dass ihre Forschung ernst zu nehmen ist. Zusammen mit ihrer ehemaligen Studienkollegin Erin (Kristen Wiig) und der U-Bahn-Mitarbeiterin Patty (Leslie Jones) gründen sie ein Team zur Bekämpfung der Geister. Es gibt kein Zurück mehr: Die Ghostbusters sorgen für Aufsehen, und ihre große Stunde schlägt.

20:15 Uhr, Sat.1, Space Jam: A New Legacy, Sportkomödie

Basketballstar LeBron James nimmt eine Herausforderung von einer Künstlichen Intelligenz an, die seinen Sohn Dom in eine virtuelle Welt entführt hat. Gemeinsam mit den Looney Tunes stellt LeBron ein Team zusammen, um in einem epischen Basketballspiel um Doms Freiheit zu kämpfen. Kann das Team zusammenhalten und es schaffen, in die reale Welt zurückzukehren?

21:45 Uhr, Das Erste, Hartwig Seeler – Ein neues Leben, Krimi

Privatdetektiv Hartwig Seeler (Matthias Koeberlin) erhält einen ungewöhnlichen Auftrag von seiner ehemaligen Kollegin Tascha (Emily Cox). Die Polizistin fürchtet die bevorstehende Freilassung des Schwerverbrechers Gerald Metzner (Maximilian Brauer), der sie einst als Geisel hielt und 36 qualvolle Stunden in seiner Gewalt hatte. Um sich vor Metzner zu schützen, will Tascha untertauchen und mit Seelers Hilfe auf der maltesischen Insel Gozo ein neues Leben beginnen – am liebsten gemeinsam mit Seeler, zu dem sie mehr als nur freundschaftliche Gefühle hegt.