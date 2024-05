Das Quartett, A Writer's Odyssey, ... TV-Tipps am Samstag

"Das Quartett: Das Schweigen": Pia Walther (Annika Blendl, l.) trifft auf eine eigenartige Gemeinschaft. (cg/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 06:01 Uhr

"Das Quartett" (ZDF) hat es mit der stummen Zeugin eines Mordes zu tun. In "A Writer's Odyssey" (RTLzwei) verschmilzt die Realität eines Vaters mit der eines Romanhelden. Außerdem legt sich Jason Statham in "Meg" (ProSieben) mit einem Seeungeheuer an.

20:15 Uhr, ZDF, Das Quartett: Das Schweigen, Krimi

Julia (Emma Floßmann), eine völlig verstörte junge Frau, wird in einem Leipziger Vorstadtbahnhof aufgefunden. In ihren Armen: ihre tote Zwillingsschwester Anna. Der Mord an Anna Kuschke stellt "Das Quartett" vor eine besondere Herausforderung. Ihre Schwester Julia könnte den entscheidenden Hinweis geben – doch sie ist traumatisiert und schweigt. Während Linus (Anton Spieker) versucht, das Vertrauen zur Hauptzeugin zu gewinnen, entdeckt "Das Quartett", dass die Schwestern einer sektenartigen Gemeinschaft rund um den bedrohlichen Guru Raphael Wegner (Torben Liebrecht) angehörten.

Video News

20:15 Uhr, RTLzwei, A Writer's Odyssey – Wächter der Zeit, Musikshow

Seit sechs Jahren sucht Guan Ning (Jiayin Lei) verzweifelt nach seiner Tochter, die als Kleinkind von Menschenhändlern entführt worden ist. Gleichzeitig plagen ihn aber auch seltsame Alpträume von einer mittelalterlichen Stadt in einer Welt voller Magie, die vom grausamen Lord Feuermähne beherrscht wird – und dem jungen Helden Kongwen (Zijian Dong ), der sich dem Tyrannen entgegenstellt. Doch was Guan Ning nicht weiß: An der Geschichte aus seinen Träumen schreibt parallel ein junger Autor namens Kongwen Lu und scheinbar beeinträchtigen die Ereignisse in seiner Geschichte die Realität.

20:15 Uhr, ONE, Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten, Krimi

Nach einem Streit mit ihrer Mutter baut die Jugendpsychologin Julia Egger (Anna Herrmann) einen Unfall, verletzt einen Mann schwer und fährt kopflos davon. Ihre Erklärung, sie sei von einem dunklen SUV absichtlich abgedrängt worden und habe den Mann nicht gesehen, klingt für ihre Anwälte Borchert (Christian Kohlund) und Dominique (Ina Paule Klink) zunächst wenig überzeugend – zumal Julia eine Vorgeschichte mit Alkohol am Steuer hat. Während ihre jüngere Halbschwester Mavi (Flora Li Thiemann) zu Julia hält, scheinen ihre Eltern keine Hilfe zu sein.

21:00 Uhr, ProSieben, Meg, Actionhorror

Nach der Attacke eines riesigen Seeungeheuers bleibt Jonas Taylor (Jason Statham) keine Wahl, als zwei Mitglieder seiner Crew zurückzulassen, um den Rest des Teams zu retten. Fünf Jahre nach dem Unglück holen die Ereignisse jener Mission ihn wieder ein, als das Forschungsteam des Ozeanologen Dr. Minway Zhang (Winston Zhao) im Mariannengraben von einem gigantischen Hai attackiert wird.

22:00 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi – Der Tote im Burggraben, Krimi

Bei Ausbesserungsarbeiten auf Burg Hartenstein wird die Leiche eines Mannes gefunden, der zum Todeszeitpunkt ungefähr 75 Jahre alt war. Der gewaltsame Tod trat vor mehr als 20 Jahren ein. Hauptkommissar Winkler (Kai Scheve) ermittelt mit seiner jungen Kollegin Karina (Lara Mandoki) und der Rechtsmedizinerin Charlotte von Sellin (Adina Vetter) in der angrenzenden Kleinstadt. Bei den Ermittlungen hilft ihnen wieder Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach), die um die sonderbare Geschichte der Burg weiß.