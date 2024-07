Film Meg Donnelly über ihr ’surreales‘ Vorsprechen für ‚Supergirl: Woman of Tomorrow‘

Meg Donnelly at the ABC TCA Winter Press Tour Jan 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin hat ihr „surreales“ Vorsprechen für die Rolle von Supergirl in dem Film detailliert beschrieben.

Meg Donnelly hat ihr „surreales“ Vorsprechen für die Rolle von Supergirl in ‚Supergirl: Woman of Tomorrow‘ detailliert beschrieben.

Die 23-jährige Schauspielerin, die die Heldin in dem vor kurzem erschienenen Animationsfilm ‚Justice League: Crisis on Infinite Earths Part Three‘ verkörpert, sprach darüber, dass sie erfuhr, dass DC-Studiochef James Gunn plante, einen Realfilm über die Figur zu drehen.

Donnelly schwärmte darüber, dass die Rolle „alles war, was [sie] sich wünschte“. In einem Interview gegenüber ‚ScreenRant‘ erklärte der Star: „Supergirl zu spielen ist schon immer in jeder Hinsicht ein Traum von mir gewesen, also war die Animation unglaublich. Als ich hörte, dass es im DCU eine Realfilmversion davon geben würde, habe ich um das Vorsprechen gekämpft, als wäre es einfach alles, was ich mir wünschte und wofür ich meine ganze Energie eingesetzt habe. Ich habe am Ende eine bekommen und allein die Tatsache, dass sie es gesehen und gemocht haben, das ist einfach surreal.” Meg fügte hinzu: „Ich durfte Probeaufnahmen machen, Stunts und Szenen machen, es war echt surreal und einfach sehr emotional, dass ich das tun durfte. Es fühlt sich nicht real an, die ganze Zeit über bin ich ausgerastet, weil es sich wie ein wahrgewordener Traum anfühlte.” Donnelly verlor die Rolle jedoch an ‚House of the Dragon‘-Star Milly Alcock, wobei die Schauspielerin betonte, dass sie gegen den DC-Chef keinen Groll hege, weil er sie nicht ausgewählt hatte.