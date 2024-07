Tatort, Der Vorname, Deadpool 2, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Warum": Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Kommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) befragen die Empfangschefin im Hotel. (eyn/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 06:01 Uhr

Der Mord an einem IT-Spezialisten erinnert die "Tatort"-Ermittler Voss und Ringelhahn (Das Erste) an einen ungelösten Fall. In "Der Vorname" (Sat.1) sorgt ein Scherz unter Freunden für Ärger. Außerdem trommelt der Söldner Deadpool (ProSieben) sein eigenes Heldenteam zusammen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Warum, Krimi

Der junge IT-Spezialist Lukas Keller (Caspar Schuchmann) wird in der Nähe seines Sportclubs scheinbar grundlos brutal ermordet. In seinem Job bei einem Nürnberger Speditionsunternehmen war Lukas sehr beliebt, und sein Chef Weinhardt (Götz Otto) hatte große Pläne für ihn. Für Lukas' Eltern bricht eine Welt zusammen. Die Spuren der Tat erinnern Voss (Fabian Hinrichs) und Ringelhahn (Dagmar Manzel) an einen ungelösten Fall.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Vorname, Komödie

Elisabeth (Caroline Peters) und ihr Mann Stephan (Christoph Maria Herbst), ein pingeliger Literaturprofessor, laden Familie und Freunde zu einem opulenten Abendessen ein. Was als gemütliches Beisammensein beginnt, eskaliert jedoch schnell, als eine Diskussion über einen Vornamen beginnt und die größten Geheimnisse enthüllt werden.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Lilith und die Sache mit den Männern, Liebesfilm

Lilith Larson (Sinja Dieks) kommt aus einer Familie starker, unabhängiger Frauen, die ohne Männer zurechtkommen. Wie soll sie ihnen nur gestehen, dass sie verlobt ist? Zudem möchte sie nach ihrem Jura-Examen mit ihrem Verlobten Carl (Stephan Bürgi) in Stockholm bleiben. Zu Hause angekommen, will sie Klarheit schaffen, doch die Ereignisse überschlagen sich, als sie auf Magnus (Christian Clauß) aus der verfeindeten Blomquist-Familie trifft.

20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool 2, Superheldenaction

Deadpool (Ryan Reynolds) trifft auf den unbarmherzigen Schurken Cable (Josh Brolin) und muss seine Vorstellungen von Freundschaft und Familie überdenken. Schnell stellt er ein eigenes Team von Superhelden zusammen. Die X-Force versucht mit aller Macht, den mächtigen Cable zu besiegen.

22:10 Uhr, Sat.1, Die Goldfische, Komödie

Nach einem riskanten Überholmanöver landet der ambitionierte Banker Oliver (Tom Schilling) im Rollstuhl und befindet sich seitdem in einer Reha-Klinik. Zusätzlich hat er Probleme mit dem Finanzamt, das seine Schließfächer in der Schweiz auf Schwarzgeld überprüft. Oliver beschließt, mit einer Gruppe von Menschen mit Behinderungen in die Schweiz zu reisen, um sein Geld in Sicherheit zu bringen.