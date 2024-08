Prey, Massive Talent, Die Croods, ... TV-Tipps am Sonntag

"Prey": Naru (Amber Midthunder) kämpft um das Überleben ihres Stammes. (eyn/spot)

SpotOn News | 04.08.2024, 06:01 Uhr

In "Prey" (ProSieben) legt sich die Comanchen-Kriegerin Naru mit den außerirdischen Predatoren an. Nicolas Cage spielt sich in der Thrillerfarce "Massive Talent" (RTLzwei) selbst. In "Die Croods: Alles auf Anfang" (RTL) sucht die Steinzeitfamilie ein neues Zuhause.

20:15 Uhr, ProSieben, Prey, Horror-Western

Naru (Amber Midthunder) ist eine mutige und fähige Kriegerin aus dem Stamm der Comanchen. Als eine Gefahr ihr Lager bedroht, macht sie sich auf den Weg, um ihr Volk zu verteidigen. Doch die Bedrohung entpuppt sich als ein hoch entwickeltes, außerirdisches Wesen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Massive Talent, Thrillerfarce

Nick Cage (Nicolas Cage) war einmal ein gefeierter Superstar, doch zahlreiche schlechte Filmrollen haben seine Karriere zerstört. Jetzt braucht er dringend eine Rolle, um sein Comeback zu starten. Zusätzlich ist seine Tochter entfremdet von ihm und er steht vor dem finanziellen Ruin. Da kommt ein Angebot von Milliardär Javier Gutierrez (Pedro Pascal) gerade recht: Für eine Million Dollar soll Cage bei dessen Geburtstagsparty auftreten. Plötzlich ist Cage wieder gefragt, denn die CIA kontaktiert ihn und enthüllt, dass der Milliardär ein gefährlicher Verbrecher ist. Cage soll nun bei der Party undercover Informationen sammeln.

20:15 Uhr, RTL, Die Croods: Alles auf Anfang, Animation

Die Familie Crood, angeführt von Oberhaupt Grug, sucht weiterhin nach einem neuen Zuhause. Sie treffen auf Phil und Hope Betterman, ein Paar, das weiterentwickelt ist und mit ihrer Tochter in einem ummauerten Paradies lebt. Die Bettermans sehen auf die Höhlenmenschen herab, was zu Konflikten führt. Doch als Grug, Phil und Guy von Affen entführt werden, müssen die restlichen Mitglieder beider Familien zusammenarbeiten.

20:15 Uhr, arte, Ali, Biografie

Der Gewinn der Boxweltmeisterschaft durch Cassius Clay (Will Smith) im Jahr 1964 revolutioniert die Sportwelt. Nach einem medienwirksamen Schlagabtausch besiegt Clay den amtierenden Champion Sonny Liston (Michael Bentt), der zwei Jahre lang der beste Schwergewichtler der Welt war. Der selbstbewusste afroamerikanische Newcomer erklimmt trotz vieler Widerstände den Gipfel des Boxsports. Seine Konversion zum Islam, durch die er den Namen Muhammad Ali annimmt, seine Freundschaft mit Bürgerrechtler Malcolm X (Mario Van Peebles) und seine Weigerung, in Vietnam zu kämpfen, bringen ihn jedoch an den Rand des Karriereabbruchs.

20:15 Uhr, ONE, Tatort: Feuerteufel, Krimi

In einem wohlhabenden Stadtteil von Hamburg brennt erneut nachts ein Auto, doch diesmal stirbt ein Mensch. Eine Frau, die offenbar in ihrem Wagen eingeschlafen war, konnte sich nicht rechtzeitig retten. Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) übernimmt die Ermittlungen und stößt auf eine explosive Stimmung in der Stadt. Eine Bürgerwehr bildet sich, die autonome Szene ist aufgebracht und die Brandserie setzt sich fort.