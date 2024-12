Tatort, Kitchen Impossible, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Fährmann": Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler) im Züricher Bankenviertel. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.12.2024, 10:58 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) gibt ein Toter mit einer Münze im Mund Rätsel auf. VOX zeigt die Weihnachts-Edition von "Kitchen Impossible" und in "Top Gun: Maverick" (ProSieben) steigt Tom Cruise erneut in einen Kampfjet.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Fährmann, Krimi

Adventszeit in Zürich. Wer möchte jetzt allein sein? Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) lernt auf dem Weihnachtsmarkt den gutaussehenden Marek (Lucas Gregorowicz) aus Warschau kennen. Spontan lässt sie sich auf ein Abenteuer mit dem verführerischen Unbekannten ein. Stunden später erhält die Kripobeamtin eine kryptische Nachricht mitsamt GPS-Koordinaten. Ohne ihre Kollegin Tessa Ott (Carol Schuler) zu informieren, fährt Grandjean zu dem Ort. Dort findet sie eine Leiche, die an einen früheren Fall erinnert: einen Doppelmord, dessen Aufklärung den Grundstein für ihre steile Polizeikarriere legte

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition, Kochshow

In "Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition" nehmen es Tim Mälzer und Tim Raue mit Roland Trettl und Sepp Schellhorn auf. In Zweier-Teams stellen die Vier sich der Herausforderung, an den entlegensten Orten regionale Weihnachtsgerichte perfekt nachzukochen. Tim Mälzer und Tim Raue werden dabei von Roland Trettl und Sepp Schellhorn in die Schweiz (Fürstenau) geschickt. Trettl und Schellhorn dagegen müssen sich auf der Insel Kreta beweisen.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Top Gun: Maverick, Action

Navy-Flieger Pete Mitchell (Tom Cruise), alias Maverick, kehrt zurück an seine frühere Flugschule Top Gun, um ein Team für eine äußerst riskante Mission zusammenzustellen. Die ehrgeizigen Absolventen Rooster (Miles Teller), Hangman (Glen Powell), Bob (Lewis Pullman) und Phoenix (Monica Barbaro) unterziehen sich Mavericks unkonventionellen Trainingsmethoden. Während Maverick die jungen Piloten auf ihren Einsatz vorbereitet, wird er jedoch schnell von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.

20:15 Uhr, ZDF, Nelly und das Weihnachtswunder, Komödie

Nelly (Anna Schudt) ist verblüfft, als Filou Sonny (Rafael Gareisen) an der Tankstelle, in der sie einen Zweitjob hat, zwei Whiskeyflaschen und einen Oldtimer klaut. Nick (Joah Lion Goetze), der plötzlich zwischen den Verkaufsregalen auftaucht und kein Wort von sich gibt, lenkt Nelly während des Diebstahls ab. Nelly schnappt sich den Jungen und verfolgt Sonny. Dabei erhält sie Unterstützung von der betagten Taxifahrerin Gesine (Cornelia Lippert). Dann konfrontiert sie gemeinsam mit Nick den Dieb mit seiner Tat. Sonny jedoch stellt sich als freundlicher, aber erfolgloser junger Mann heraus, der gestohlen hat, um seine reiche Familie zu Weihnachten zu beeindrucken.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Nachname, Komödie

Dorothea (Iris Berben) lädt ihre Familie auf ihre Finca nach Lanzarote ein. Bereits kurz nach der Zusammenkunft aller Gäste wird klar, dass sich an dem Feriendomizil einiges verändert hat. Während Stephan (Christoph Maria Herbst), Elisabeth (Caroline Peters), Thomas (Florian David Fitz) und Anna (Janina Uhse) jedoch mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind, ahnen sie nicht, dass Dorothea eine ganz besondere Ankündigung machen möchte.