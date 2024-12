Polizeiruf 110, Ambulance, ... TV-Tipps am Sonntag

"Polizeiruf 110: Jenseits des Rechts": Cris Blohm (Johanna Wokalek, l.) und Dennis Eden (Stephan Zinner). (eyn/spot)

SpotOn News | 29.12.2024, 06:00 Uhr

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) führt ein Mord die Ermittler in die Amateurporno-Szene. Zwei Bankräuber müssen in "Ambulance" (ProSieben) mit einem Krankenwagen flüchten. In "Inga Lindström: Sag einfach ja" (ZDF) sucht eine junge Frau ihr Liebesglück in Schweden.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Jenseits des Rechts, Krimi

Der Tod eines jungen Mannes führt Kommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) und ihren Partner Dennis Eden (Stephan Zinner) in die Welt der Amateurporno-Szene. Ihre Ermittlungen lenken sie auch auf Mia (Emma Preisendanz), die Tochter des einflussreichen Münchner Unternehmers Ralph Horschalek (Martin Rapold), der alles tut, um seinen Ruf zu schützen. Eine brisante Information könnte den Täter überführen, doch Cris darf sie wegen rechtlicher Hürden nicht nutzen.

20:15 Uhr, ProSieben, Ambulance, Action-Thriller

Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II), ein Veteran der US-Armee, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Schweren Herzens lässt er sich von seinem kriminellen Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal) zu einem Banküberfall überreden, bei dem Millionen winken sollen. Doch der Plan geht schief, und die Brüder fliehen in einem Krankenwagen, in dem ein verletzter Polizist behandelt wird.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Sag einfach ja, Drama

Linda (Sophie Melbinger) kehrt in ihre Heimat zurück, um einen Brautmodenladen zu eröffnen und ihrer Großmutter Emma (Sabine Postel) näher zu sein. Dies sorgt für Spannungen mit ihrem Freund Paul (Maximilian Dirr), der weiterhin in Malmö lebt. Vor Ort trifft Linda auf Marie (Paulina Rümmelein), die inzwischen mit ihrer Jugendliebe Tomas (Jan Hartmann), einem Arzt, zusammen ist. Wegen ständiger Kopfschmerzen sucht Linda die Ärztin Agneta (Marion Mitterhammer) auf, ohne zu wissen, dass diese mit ihr und einem Geheimnis ihrer Großmutter verbunden ist.

20:15 Uhr, RTLzwei, Der seltsame Fall des Benjamin Button, Liebesdrama

New Orleans, 2005: Während Hurrikan Katrina naht, bittet Daisy (Cate Blanchett) ihre Tochter, ihr aus einem Tagebuch vorzulesen. Es ist die Lebensgeschichte von Benjamin Button (Brad Pitt), der 1918 unter ungewöhnlichen Umständen geboren wurde. Obwohl er den Geist eines Säuglings hat, sieht er aus wie ein Greis. Benjamin altert rückwärts und wird mit jedem Tag jünger. Dennoch bleibt seine außergewöhnliche Liebe zu Daisy ein Leben lang bestehen.

21:45 Uhr, Das Erste, Kommissar Van der Valk: Hoffnung in Amsterdam, Krimireihe

Eine Aktivistengruppe plant, den Global Wild Live-Congress für den Einsatz zum Vogelschutz zu nutzen. Doch kurz vor Beginn der Veranstaltung findet Danielle Panhoff (Sinem Kavus) ihre Geschäftspartnerin Gerda Schalk (Zoï Duister) tot im Konferenzzentrum. Kommissar Van der Valk (Marc Warren) und Lucienne Hassell (Maimie McCoy) stoßen am Tatort auf eine ungewöhnliche Spur: Mit Blut geschriebene Buchstaben "cob" könnten ein Hinweis auf den Täter sein.