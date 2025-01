Tatort, Transformers, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Borowski und das hungrige Herz": Klaus Borowski (Axel Milberg) und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik). (eyn/spot)

SpotOn News | 12.01.2025, 07:10 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) endet eine Erotikparty tödlich. Optimus Prime muss in "Transformers: Aufstieg der Bestien" (ProSieben) die bösen Terrorcons stoppen. In "Tod auf dem Nil" (Sat.1) beginnt dagegen die Mörderjagd auf einem Luxusdampfer.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Borowski und das hungrige Herz, Krimi

Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) finden in einer Wohnung in Kiel die Leiche der 40-jährigen Versicherungsangestellten Andrea Gonzor (Anna König). Sie liegt erschossen in ihrem Bett. Andrea hatte offenbar zu einer Erotikparty eingeladen, was die zahlreichen Spermaspuren in ihrer Umgebung erklären könnte. Obwohl in ihrem Blut Alkohol und Beruhigungsmittel nachgewiesen werden, gibt es keine Anzeichen für eine Sexualstraftat. Die Ermittler dringen tief in die Welt der Sex- und Liebessucht ein.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: Aufstieg der Bestien, Sci-Fi-Action

New York im Jahr 1994: Der ehemalige Soldat Noah (Anthony Ramos) und die Archäologin Elena (Dominique Fishback) geraten in ein Abenteuer, das die ganze Welt umfasst. Sie entdecken in einer alten Vogelstatue den Trans-Warp-Schlüssel, der den Autobots die Rückkehr nach Cybertron ermöglichen könnte. Doch auch die Terrorcons sind hinter diesem Schlüssel her, um ihren Meister Unicron zu erwecken. Unterstützt von den tierähnlichen Maximals kämpfen Noah, Elena und die Autobots in einem Wettlauf gegen die Zeit.

20:15 Uhr, Sat.1, Tod auf dem Nil, Thriller

Hercule Poirot (Kenneth Branagh) verbringt seinen Urlaub in Ägypten, als auf einem Kreuzfahrtschiff ein Mord geschieht. Die wohlhabende Linnet Doyle (Gal Gadot) wird tot aufgefunden, und Poirot nimmt die Ermittlungen auf. Unter den Verdächtigen sind ihr frisch angetrauter Ehemann Simon (Armie Hammer) und dessen Ex-Freundin Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey). Ist Eifersucht das Motiv für den Mord?

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Strohe liefern ab!, Kochduell

Tim Mälzer eröffnet erneut seinen Pop-Up-Lieferdienst und tritt gegen Max Strohe an, einen Berliner Sternekoch und ehemaligen Teilnehmer bei "Kitchen Impossible". Strohe, der schon einmal Mälzers Lieferservice vertreten hat, kennt die Herausforderung genau. Doch wird er es schaffen, Mälzer in dessen Heimatstadt Hamburg zu schlagen? Im Herzen der Stadt wird das Duell mit kulinarischen Lieferungen ausgetragen.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Jahrestag, Krimireihe

Pam (June Ellys Mach) möchte ihren skeptischen Freund Tate (Rojan Juan Barani), der wenig von Ehe als Symbol für Glück hält, vom Gegenteil überzeugen. Sie lädt ihn spontan zu einer Feier auf das Gestüt ihrer Eltern ein. Dort trifft sich die Familie, darunter auch Pams Halbbruder Kenny (Josia Krug), der mit seinem Mann Abel (Armin Moallem) und seinem Adoptivsohn Mason (Francesco Wenz) anreist. Kenny, der früh seine leibliche Mutter verlor, kämpft weiterhin um die Anerkennung seines Vaters Elliot (Peter Benedict).