Freelance, JGA, Tatort, ... TV-Tipps am Sonntag

"Freelance": Claire Wellington (Alison Brie, l.) und Mason Pettits (John Cena) müssen um ihr Leben fürchten. (eyn/spot)

SpotOn News | 11.08.2024, 06:01 Uhr

John Cena muss in "Freelance" (ProSieben) eine Journalistin beschützen, die einen Diktator interviewt. In "JGA: Jasmin. Gina. Anna." (Sat.1) verläuft ein Junggesellenabschied auf Ibiza turbulent. Außerdem rächen sich "Die Schadenfreundinnen" (RTL zwei) an einem untreuen Mann.

20:15 Uhr, ProSieben, Freelance, Actionkomödie

Nachdem Mason Pettits (John Cena) wegen eines misslungenen Anschlags auf einen Diktator aus seiner Spezialeinheit entlassen wurde, muss er sich mit einem öden Bürojob abfinden. Da kommt das Angebot eines früheren Teamkollegen gerade recht, der ihm einen Job als Personenschützer für die Journalistin Claire Wellington (Alison Brie) vermittelt. Mason nimmt den Auftrag an, doch Claire plant ausgerechnet ein Interview mit dem Mann, den er eigentlich töten sollte.

20:15 Uhr, Sat.1, JGA: Jasmin. Gina. Anna., Komödie

Jasmin (Luise Heyer), Gina (Taneshia Abt) und Anna (Teresa Rizos) freuen sich auf den Junggesellinnenabschied ihrer Freundin Helena (Julia Hartmann) auf Ibiza. Als die Reise jedoch kurzfristig abgesagt wird, beschließen die drei, alleine auf die Insel zu fliegen und ihr Singleleben zu genießen. Doch vor Ort treffen sie unerwartet auf Jasmins Ex-Freund Tim (Dimitrij Schaad) und seine Freunde. Trotz der ungebetenen Gäste lassen sich die Freundinnen ihren Spaß nicht verderben.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Level X, Krimi

Der 17-jährige Simson (Merlin Rose) ist ein erfolgreicher "Prankster". Er spielt anderen Streiche, filmt diese und überträgt sie live im Internet. Diese Streiche sind sein "Beruf", der ihm viel Ruhm und ordentlich Geld einbringt. Doch als er sich mit einer Rockergruppe anlegt, wird er von einem Unbekannten erschossen. Obwohl viele Menschen die Tat live im Internet und vor Ort gesehen haben, gibt es keine brauchbare Täterbeschreibung. Die Dresdner Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) tauchen tief in die Welt der Internetstars ein.

20:15 Uhr, RTL zwei, Die Schadenfreundinnen, Komödie

Carly (Cameron Diaz) glaubt, in einer glücklichen Beziehung mit Mark (Nikolaj Coster-Waldau) zu sein – bis sie seine Ehefrau Kate (Leslie Mann) kennenlernt. Die beiden Frauen entdecken, dass sie mehr als nur derselbe Mann verbindet und entwickeln eine besondere Freundschaft. Bald finden sie heraus, dass Mark noch eine dritte Geliebte (Kate Upton) hat, die sich ihnen anschließt. Gemeinsam schmieden die "Schadenfreundinnen" Pläne, um sich an Mark zu rächen.

20:15 Uhr, ONE, Freundinnen – Alle für eine, Tragikomödie

Für Karla (Katja Riemann) bricht eine Welt zusammen: Sie erfährt, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann und ihr untreuer Mann Max (Thomas Huber) wird Vater. Statt Trost bei ihrer alten Freundin Sascha (Nicolette Krebitz) zu finden, erfährt sie dort eine noch schlimmere Nachricht. Sascha, die Alleinerziehende, ist schwer krank. Um Kraft für die Behandlung zu schöpfen, wünscht sie sich ein Revival ihrer Girl-Band. Damit die legendären "ChiX" wieder zusammen auftreten können, muss sich Karla mit ihrer verhassten Schwester, dem erfolgreichen Model Alice (Sophie von Kessel), versöhnen.