Liebesdings, Tatort, Frühling, ... TV-Tipps am Sonntag

"Liebesdings": Marvin Bosch (Elyas M'Barek) bei einer Talkshow. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.08.2024, 06:01 Uhr

In "Liebesdings" (Sat.1) flüchtet Elyas M'Barek als Deutschlands größter Filmstar vor der Presse. Die Weihnachtsfeier eines Versicherungsunternehmens endet im "Tatort" (Das Erste) tödlich. In "The Accountant" (ProSieben) gibt Ben Affleck einen Buchhalter mit überragender mathematischer Begabung.

20:15 Uhr, Sat.1, Liebesdings, Komödie

Marvin Bosch (Elyas M'Barek) ist der bekannteste Schauspieler Deutschlands. Als bei einem Interview mit der Boulevardjournalistin Bettina Bamberger (Alexandra Maria Lara) unangenehme Details ans Licht kommen, ergreift er die Flucht. Zufällig landet er im feministischen Off-Theater "3000" von Frieda (Lucie Heinze), das kurz vor der Pleite steht. Obwohl Frieda alles andere als erfreut über Marvins Anwesenheit ist, gewährt sie ihm widerwillig Unterschlupf.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Videobeweis, Krimi

Bei der Weihnachtsfeier eines Versicherungskonzerns herrscht ausgelassene Stimmung mit Karaoke und reichlich Alkohol. Am nächsten Morgen wird ein Mitarbeiter tot im Foyer gefunden, offenbar von einer Balustrade gestürzt. Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) rekonstruieren die Geschehnisse des Abends. Es stellt sich heraus, dass Abteilungsleiter Oliver Jansen (Oliver Wnuk) und seine Kollegin Kim Tramell (Ursina Lardi), die Rivalin des Toten, als Letzte das Gebäude verließen. Beide beteuern, nichts bemerkt zu haben. Doch als der Druck steigt, behauptet Kim Tramell, Oliver Jansen habe sie vergewaltigt.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Auf den Hund gekommen, Dramödie

In Frühling herrscht Aufregung: Anton Lachner (Bernhard Ulrich), der Besitzer einer Hundepension, bricht beim Füttern der Tiere plötzlich bewusstlos zusammen. Die Familie Richter findet ihn und alarmiert den Notarzt. Während Anton im Krankenhaus operiert wird, rennen die Hunde in alle Richtungen davon. Katja (Simone Thomalla) wird gebeten, bei der Suche nach den entlaufenen Hunden zu helfen. Dabei trifft sie auf Simon (Joseph Bundschuh), einen verwirrten jungen Mann.

20:15 Uhr, ProSieben, The Accountant, Thriller

Christian Wolff (Ben Affleck) führt ein kleines Steuerberatungsbüro als Tarnung, während er für kriminelle Organisationen die Bücher frisiert. Doch als der scharfsinnige Steuerfahnder Ray King (J. K. Simmons) ihm auf die Spur kommt, nimmt Chris einen legalen Auftrag an und stößt dabei auf eine weitreichende Verschwörung.

20:15 Uhr, RTL zwei, Dog – Das Glück hat vier Pfoten, Komödie

Der ehemalige Army Ranger Jackson Briggs (Channing Tatum) sucht nach einem Neuanfang, als er auf Lulu trifft – eine belgische Malinois-Hündin, die jahrelang im Militär gedient hat. Widerwillig gehen die beiden zusammen auf eine Reise in Briggs Ford Bronco entlang der US-Pazifikküste, um rechtzeitig zur Beerdigung eines gemeinsamen Freundes zu kommen. Auf dem Weg geraten sie ständig aneinander, brechen Regeln und erleben zahlreiche komische Missgeschicke.