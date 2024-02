Kitchen Impossible, Polizeiruf 110, ... TV-Tipps am Sonntag

SpotOn News | 25.02.2024, 06:00 Uhr

Tim Mälzer fordert bei "Kitchen Impossible" (VOX) zu neuen Kochduellen heraus. In "Polizeiruf 110" (Das Erste) gerät eine drogenabhängige Mutter unter Mordverdacht. Außerdem hat es die Dorfhelferin Katja in "Frühling" (ZDF) mit einem Fall von Heiratsschwindel zu tun.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

In der neunten Staffel von "Kitchen Impossible" reisen Tim Mälzer und seine Kontrahenten in acht brandneuen Folgen um die Welt, um unter den härtesten Bedingungen lokale Spezialitäten nachzukochen. Dabei müssen sie sich in Wales, Portugal, Kenia, Südafrika oder Japan beweisen und sich der berühmten schwarzen Box stellen, die ihnen die nächste Challenge offenbart. Zum Auftakt trifft Tim Mälzer auf Richard Rauch.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Diebe, Krimi

Das Kripoteam Rostock wird an einen Tatort gerufen, bei dem es sich auf den ersten Blick auch um einen unglücklichen Haushaltsunfall handeln könnte. Doch die Gerichtsmedizin und Einbruchsspuren sprechen eine deutliche Sprache: Vera Bödecke wurde ermordet. Erste Hinweise führen zur drogenabhängigen Mascha Kovicz (Meira Durand), die sich und ihre vierjährige Tochter Holli (Mathilda Graf) mit Einbrüchen über Wasser hält. Melly Böwe (Lina Beckmann) geht das Schicksal der kleinen Familie nahe und sie begibt sich in eine gefährliche emotionale Nähe zur Tatverdächtigen. Denn Mascha weiß mehr als sie zugibt und bringt alle damit in große Gefahr.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Blick ins Morgen, Dramödie

Christian Frankenthal (Andreas Thiele) bittet Katja (Simone Thomalla) um Hilfe. Er ist überzeugt davon, dass sein Vater auf eine Heiratsschwindlerin hereingefallen ist. Da Vater Alois (Hans Stadlbauer) völlig uneinsichtig und nicht einmal gesprächsbereit ist, wendet Christian sich an Katja – in der Hoffnung, sie könne den alten Herrn ein wenig zur Vernunft bringen. Doch auch trotz Unterstützung von Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) lässt sich Alois nicht beirren.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious 8, Action

Nachdem die Crew von allen Vergehen freigesprochen wurde, verbringen Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) ihre Flitterwochen in Havanna. Doch dann taucht die Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) auf, die Dom verführt und in kriminelle Machenschaften verstrickt. Mr. Nobody versucht Hobbs (Dwayne Johnson), der bei einem von Doms Manövern verhaftet wurde, zu befreien und bittet die Crew um Hilfe, sie zu stoppen. Wird die einstige Familie wieder zusammenfinden?

22:15 Uhr, ZDF, Iris – Die Wahrheit: Der Fund, Krimiserie

Nach einem schweren Schicksalsschlag wagt die Stockholmer Kriminalpolizistin Iris Broman (Sofia Helin) einen Neuanfang in Ystad. Dort übernimmt sie die Leitung der Abteilung für Cold Cases. Gleich an ihrem ersten Arbeitstag muss sich Iris mit einem spektakulären Fund befassen. Bei einem Orientierungslauf entdecken Schülerinnen im Wald eine skelettierte Leiche. Es könnte sich um den fast 20 Jahre zuvor verschwundenen Teenager Benjamin handeln.