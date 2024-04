Tatort, The Lost City, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Von Affen und Menschen": Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, l.) und Tessa Ott (Carol Schuler) kommen zu spät. (cg/spot)

SpotOn News | 14.04.2024, 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) werden die Ermittlerinnen Ott und Grandjean mit einer bizarren Mordserie konfrontiert. Auf RTL suchen Sandra Bullock und Channing Tatum "The Lost City". Bei "Kitchen Impossible" verschlägt es Tim Mälzer nach Belgien.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Von Affen und Menschen, Krimi

An einem Tatort im Zoo erleben die Kommissarinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) eine Überraschung: Das Opfer ist ein Schimpanse. Obwohl Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig) die schreckliche Tat formaljuristisch korrekt, aber moralisch fragwürdig als Sachbeschädigung klassifiziert, ermittelt Tessa entrüstet auf eigene Faust weiter. Doch nach und nach tauchen immer mehr Leichen in Zürich auf, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben. Auch hinter dem Verschwinden einer Verdächtigen (Sarah Viktoria Frick) könnte ein Verbrechen stecken. Die Ermittlerin Ott und Grandjean geraten in Zugzwang.

20:15 Uhr, RTL, The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt, Abenteuerkomödie

Die erfolgreiche Romanautorin Loretta (Sandra Bullock) lebt seit dem Tod ihres Mannes, eines Archäologen, sehr zurückgezogen. Held ihrer Geschichten ist das Covermodel Alan (Channing Tatum), der auch im echten Leben seine Existenz der Verkörperung der Hauptfigur "Dash" gewidmet hat. Als Loretta von dem Milliardär Fairfax entführt wird, hofft der Exzentriker, dass sie ihn zum Schatz der antiken verlorenen Stadt aus ihrem letzten Roman führen kann.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

In dieser Episode trifft Tim Mälzer auf gleich zwei hochkarätige Kontrahenten, welche als Team antreten: die mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichneten Alexander Herrmann & Tobias Bätz! Jeder von ihnen muss eine kulinarische Aufgabe bewältigen während Tim Mälzer wie gewohnt zwei Challenges bewältigen muss.

20:15 Uhr, ZDF, Familie Anders – Mann Nummer 1, Romanze

Fabian Anders (Moritz Treuenfels) vermag zwischen seinen neuen Klienten Katja (Natalie Spinell) und Oliver Koch (Felix Hellmann) als Paartherapeut einfühlsam zu vermitteln. Doch er selbst fühlt sich in seiner Ehe überfordert. Noch-Gattin Paula möchte gegen Fabians Willen die Regeln des bewährten Nestmodells ändern und ihren Freund Alexej (Tobias van Dieken) am Familienleben teilhaben lassen. Dieser hat es satt, nur Mann Nummer zwei zu sein, und erscheint immer häufiger auf dem Hof der Familie Anders. Zu Paulas großem Schrecken gesteht Alexej, sich ein Kind mit ihr zu wünschen.

20:15 Uhr, ProSieben, Ready Player One, Sci-Fi-Action

Futuristisches Sci-Fi-Abenteuer von Star-Regisseur Steven Spielberg: Wade Watts (Tye Sheridan) flüchtet sich regelmäßig in das Online-Simulationsspiel OASIS. Als dessen Erfinder James Halliday (Mark Rylance) stirbt, wird bekannt gegeben, dass er ein sogenanntes "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Wer dieses zuerst findet, erhält Hallidays Vermögen und die Kontrolle über OASIS. Wade nimmt begeistert an der Suche teil, muss sich aber bald ungeahnten Gefahren stellen – im Spiel und in der Realität.