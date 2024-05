Dr. Nice, Tatort, Ambulance, ... TV-Tipps am Sonntag

"Dr. Nice: Gebrochene Herzen": Dr. Neiss (Patrick Kalupa, r.) ist begeistert vom Ergebnis der Operation an Mimis (Lea Freund, m.) Nase, die er mit der Hilfe von Dr. Birol (Idil Üner, l.) wieder hergestellt hat. (cg/spot)

SpotOn News | 19.05.2024, 06:00 Uhr

"Dr. Nice" (ZDF) hilft einer Frau, die von einem Angelhaken im Gesicht getroffen wurde. Im "Tatort" (Das Erste) untersuchen Professor Boerne und Kommissar Thiel den Mord an einem kaufsüchtigen Mann. Außerdem lädt Günther Jauch zum Überraschungs-Special von "Wer wird Millionär?" (RTL) ein.

20:15 Uhr, ZDF, Dr. Nice: Gebrochene Herzen, Arztkomödie

Bei einem Tochter-Vater-Angelausflug von Neiss (Patrick Kalupa) und Lea (Maj Borchardt) passiert ein schlimmer Unfall. Mimi (Lea Freund), die Leiterin des Ausflugs, wird von einem falsch geworfenen Angelhaken schwer im Gesicht verletzt. Neiss leistet Erste Hilfe und begleitet Mimi ins Förde-Krankenhaus, wo sie schnell operiert werden muss. Als bester Wiederherstellungschirurg der Welt bietet er seine Dienste an – was zuerst auf vehemente Ablehnung seines Widersachers Dr. Schmidtke (Maximilian Grill) stößt.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Propheteus, Krimi

Was wie eine ganz normale Mordermittlung beginnt, zieht immer weitere Kreise: Der kaufsüchtige Magnus Rosponi wird in seiner Wohnung erschlagen aufgefunden. Doch weder seine fröhlichen Bowlingfreunde noch Silke Haller (ChrisTine Urspuch), die in dem Toten einen Jugendschwarm erkennt, können sich erklären, wieso der beliebte Mann sterben musste. Dafür findet Professor Boerne (Jan Josef Liefers) einen merkwürdigen, kleinen Gegenstand in der Leiche. Thiel (Axel Prahl) entdeckt parallel amouröse Verstrickungen.

Video News

20:15 Uhr, Sat.1, Raya und der letzte Drache, Animation

Die tapfere Kriegerin Raya will ihre Heimat Kumandra vor einer bösen Macht bewahren. Deshalb begibt sie sich auf die Suche nach einem sagenumwobenen Drachen, der als letzter seiner Art den Frieden im Land wiederherstellen könnte. Auf ihrer abenteuerlichen Reise muss sie sich gemeinsam mit ihrem treuen Begleiter Tuk Tuk so einigen Herausforderungen stellen, denn das Schicksal von Kumandra liegt in ihren Händen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das Überraschungs-Special, Show

"Wer wird Millionär?" wünscht auch in diesem Jahr Frohe Pfingsten mit einem zweiteiligen Überraschungs-Special. Acht Kandidatinnen und Kandidaten spielen auch diesmal in der Auswahlrunde um die Chance, bei Günther Jauch die Million zu erspielen. Alle, die es auf den "heißen Stuhl" schaffen, bekommen eine besondere Pfingst-Überraschung, die im Verlauf des Spiels eine große Hilfe sein kann.

20:15 Uhr, ProSieben, Ambulance, Actionthriller

US-Army-Veteran Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) steckt in Geldsorgen. Widerwillig nimmt er das Angebot seines kriminellen Adoptivbruders Danny (Jake Gyllenhaal) an, eine Bank zu überfallen. Angeblich winkt den Ganoven damit eine Beute in Millionenhöhe. Der Coup läuft nicht nach Plan und die beiden müssen die Flucht in einem Krankenwagen antreten. Dabei ahnen sie nicht, dass dort gerade ein verletzter Polizist behandelt wird.